 Klaipėdoje – „Žemaitijos“ dešimtmetis

Klaipėdoje – „Žemaitijos“ dešimtmetis

2026-09-25 14:19
Ieva Niekytė

Patrankų šūviais ir pusės tūkstančio karių balsais Klaipėdoje paminėtas Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ dešimtmetis.

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Vieningai: akompanuojant orkestrui, daugiau nei 500 brigados karių pirmą kartą atliko pėstininkų brigados „Žemaitija“ žygio dainą.

Brigada mini jubiliejų

Uostamiestyje griausmingais patrankų šūviais paminėtas pėstininkų brigados „Žemaitija“ veiklos dešimtmetis.

Iškilmingame renginyje pagerbta padalinio istorija, tradicijos ir tarnyba, o vienu pagrindinių šventės akcentų tapo pirmą kartą viešai atlikta brigados žygio daina.

2016 m. įkurta brigada, priklausanti Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų I divizijai, užtikrina šalies teritorijos gynybą ir vykdo kovines operacijas – tiek savarankiškai, tiek kartu su sąjungininkais.

Dinaros Fritzsch nuotr.

Šiandien jos gretas sudaro vadovybė, štabas, atskirosios kuopos bei penki batalionai: Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų, Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos, Kunigaikščio Margirio pėstininkų ir Logistikos batalionai.

Stiprus karinis vienetas

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ vadas pulkininkas Viktoras Bagdonas pabrėžė, kad per dešimtmetį „Žemaitija“ išaugo į modernų ir stiprų karinį vienetą.

Viktoras Bagdonas
Viktoras Bagdonas / Dinaros Fritzsch nuotr.

Išaugome į galingą ir modernų karinį kūną.

„Šiandien minime 10 metų, kai vėl susibūrėme po brigados „Žemaitija“ kovine vėliava, po Grifono sparnais. Nuo idėjos ir pirmųjų žingsnių 2016-aisiais šiandien mes išaugome į galingą ir modernų karinį kūną“, – teigė V. Bagdonas.

Anot vado, brigados kariai nuolat stiprina savo pasirengimą Lietuvoje ir tarptautinėse pratybose, o bendradarbiavimas su sąjungininkais tapo neatsiejama tarnybos dalimi.

„Per šiuos 10 metų įrodėme savo profesionalumą tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Integruojame modernias technologijas, veikiame petys į petį su JAV, Prancūzijos, Lenkijos ir kitų šalių kariais“, – pabrėžė V. Bagdonas.

Dinaros Fritzsch nuotr.

Pėstininkų brigados kariams vadas palinkėjo išsaugoti per dešimtmetį užsitarnautą pasitikėjimą.

„Saugokite ir auginkite tai, kas sukurta. Pelnyta pagarba ir pasitikėjimas – tai, ką turime išlaikyti“, – kalbėjo V. Bagdonas.

Istoriją menantis vardas

Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus pabrėžė, kad brigados dešimtmetis – proga padėkoti prie jos kūrimo prisidėjusiems žmonėms ir karių šeimoms.

„Žmogiškai noriu padėkoti jūsų šeimoms už tai, kad jus palaiko ir išleido. Šiandien švęskime ir džiaukimės, kad turime šią brigadą, kuria galime didžiuotis“, – teigė A. Vaitkus.

Meras kvietė į brigados pavadinimą pažvelgti iš istorinės perspektyvos.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
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Lietuvos kariuomenė
kariai
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Jonas Karolis Chodkevičius
Viktoras Bagdonas

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Erceklis Monte
Prusijos Memelis - NE ZEMAITIJA. Iseina kad zemaiciai yra Prusijos okupantai. Tai blogai Zemaitijai baigsis.
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Kur ginklai?
Čia tokiomis XX a. patrankėlėmis ruošiasi su reaktyviniais dronais, aviacija ir robotais kariauti?
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