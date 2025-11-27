Klaipėdoje – žiemiškas rytas: miestą nuklojo sniegas

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, Klaipėdoje lapkričio 27 d. 9 val. kritulių iškris 0,7 mm, artimiausią valandą vyraus 1 laipsnis šalčio.
Penktadienį, sinoptikų teigimu, orai taps ramesni – žymesnių kritulių nenumatoma. Vis dėlto vietomis išliks slidu: prognozuojamas plikledis, kai kur gali pasitaikyti ir silpna lijundra.
Pietų ir pietvakarių vėjas šiek tiek sustiprės – jo greitis sieks 8–13 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį temperatūra kris iki 3–8 laipsnių šalčio, o dieną svyruos nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos. Pajūryje bus šilčiau – čia termometrai rodys 3–5 laipsnius šilumos.
