Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai tikrino vairuotojų pasirengimą žiemai

Buvo tikrinama ar vairuotojai jau pasikeitė automobilių padangas į žiemines. Buvo patikrinti 745 automobiliai, 85 krovininės transporto priemonės ir 35 autobusai.
Nustatyti 4 KET pažeidimai – dviejų transporto priemonių padangos neatitiko joms keliamų techninių reikalavimų, autobuso vairuotojas nesegėjo saugos diržo, dar vienas vairuotojas vairavo neturėdamas teisės vairuoti.
Dar vienas vairuotojas, kurio transporto priemonės padangos neatitiko joms keliamų reikalavimų užfiksuotas ir vakar.
Vairuotojus, dar nepasikeitusius automobilių padangų, policijos pareigūnai primygtinai ragina tai padaryti kuo skubiau – pagal Kelių eismo taisyklių reikalavimus vasarines padangas į skirtas žiemiškoms eismo sąlygoms pakeisti privaloma nuo lapkričio 1 iki 10 d. Specialistų teigimu, vasarinės padangos savo darbines savybes praranda orams atvėsus žemiau nei 7 laipsniai. Jei yra šlapia – prastėja sukibimas su kelio danga, o stabdymo kelias – gerokai pailgėja, o tai gali tapti skaudžių eismo įvykių priežastimi.
Taip pat būtina atkreipti dėmesį ir į padangų protektoriaus gylį – pasak pareigūnų, jei jis yra mažesnis nei 3 mm., vairuotojui gresia tokia pat atsakomybė, kaip ir važiuojant sezonui netinkamomis padangomis – bauda nuo 50 iki 100 eurų, bei anuliuojamas automobilių techninės apžiūros galiojimas.
