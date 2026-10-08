Klaipėdos arenoje – ateities karjeros mugė

Vyko ir diskusijos
Ketvirtadienį nuo pat ryto arena buvo pilna lankytojų. Susirinkusieji domėjosi skirtingomis profesijomis, studijų galimybėmis, darbo ir praktikos pasiūlymais, bendravo su įmonių bei organizacijų atstovais.
Renginyje dalyvavo daugiau nei 100 įvairių sričių darbdavių.
Lankytojams buvo pristatomos darbo, praktikos ir karjeros galimybės, Klaipėdos universiteto bei Klaipėdos valstybinės kolegijos studijos, vyko karjeros planavimo, CV rengimo ir darbo pokalbių dirbtuvės, seminarai, diskusijos bei susitikimai su ekspertais.
Renginio programoje netrūko ir pokalbių apie tai, kokių profesijų bei specialistų Lietuvai reikės ateityje, kaip keisis darbo rinka ir kokias galimybes ji gali atverti jaunam žmogui.
Šis renginys sudaro puikias sąlygas diskutuoti apie ateitį.
„Gera matyti jaunus žmones, kurie gyvena ir mokosi šiame mieste. Šis renginys sudaro puikias sąlygas diskutuoti apie ateitį: kokiu keliu turėtų sukti jaunas žmogus ir ką jam reikėtų pasirinkti. Renginyje matau daug progresyvių žmonių“, – kalbėjo Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Dienraščiui siūlė temas
Karjeros mugėje savo stendą turėjo ir dienraštis „Klaipėda“. Prie jo lankėsi ne tik jauni žmonės – studentai ir moksleiviai, bet ir vyresni lankytojai.
Daugelis domėjosi dienraščio istorija, turiniu ir dienraščio portalu kl.lt. Lankytojai klausinėjo, kaip vyksta laikraščio leidybos procesas, kokios temos svarbios, dalijosi savo patirtimi ir siūlymais.
Lankytojai buvo kviečiami išbandyti ir žaidimą „Sugalvok temą“. Kiekvienas norintis galėjo ant lapelio užrašyti temą, kuri, jo manymu, būtų aktuali laikraščio skaitytojams.
Ši veikla sulaukė nemažai dėmesio – žmonės siūlė savo temas ir pasakojo, kas jiems patinka dienraštyje, ko pasigenda, kokias problemas pastebi mieste.
Skirta visiems
„Įdarbink ateitį 2026“ organizavo Klaipėdos universitetas ir Klaipėdos valstybinė kolegija.
Renginio tikslas – sukurti erdvę, kurioje susitiktų studijos, profesinis augimas ir realios karjeros galimybės.
Mugė buvo skirta įvairaus amžiaus žmonėms – nuo moksleivių, dar svarstančių, kokią profesiją rinktis, iki studentų, ieškančių praktikos ar pirmojo darbo, ir žmonių, norinčių pakeisti profesinę kryptį.
Organizatoriai renginį pristatė kaip erdvę, kurioje galima ne tik sužinoti apie konkrečias profesijas ar studijas, bet ir užmegzti ryšius su būsimais darbdaviais bei geriau suprasti, kokių galimybių yra Vakarų Lietuvos darbo rinkoje.
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