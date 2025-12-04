 „Klaipėdos duona“ turi naują vadovą

„Klaipėdos duona“ turi naują vadovą

2025-12-04 09:43
BNS inf.

Duonos ir konditerijos gamybos įmonėms „Klaipėdos duona“ ir jos valdomos užkandžių gamintojos „Javinė“ vadovą Igną Gucevičių pakeitė Marius Juška. 

„Klaipėdos duona“ turi naują vadovą
„Klaipėdos duona“ turi naują vadovą / Asociatyvi Freepik nuotr.

Valdybos sprendimu M. Juška bendrovėms vadovauja nuo lapkričio 24 dienos, rodo Registrų centro duomenys.

Savo „LinkedIn“ paskyroje M. Juška nurodo pastaruosius penkerius metus dirbęs bendrovės „Vilniaus duona“ gamyklos vadovu. Anksčiau beveik dvejus metus jis buvo įmonės „Eternit Lietuva“ gamybos vadovas.

„Klaipėdos duoną“ valdančiai bendrovei „Kuren foods“ vadovaujantis I. Gucevičius „Klaipėdos duonai“ vadovavo nuo pernai sausio, o „Javinei“ – nuo šių metų gegužės. 

„Klaipėdos duona“ kartu su „Javine“ stato naują  36 mln. eurų vertės gamyklą Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ). Nacionalinis plėtros bankas ILTE šiemet balandį projektui paskolino 28 mln. eurų.

Skelbta, kad nauja gamykla sujungs dabar atskiras „Klaipėdos duonos“ ir „Javinės“ gamyklas, joje bus įdiegta moderni maisto gamybos ir šaldymo įranga. Jos gamybos pradžia planuojama 2028 metų pradžioje.

„Klaipėdos duona“ 2024 metais gavo 18,1 mln. eurų konsoliduotų pajamų – 4 proc. mažiau nei 2023 metais (18,87 mln. eurų), ji uždirbo 2,64 mln. eurų grynojo pelno – 35 proc. daugiau (1,95 mln. eurų).

Bendrovėse „Klaipėdos duona“ ir „Javinė“ dirba 270 darbuotojų, rodo „Sodros“ duomenys.

Registrų centro duomenimis, „Kuren foods“ valdo 96,11 proc. „Klaipėdos duonos“ akcijų, o galutiniai patarosios naudos gavėjai yra trys fiziniai asmenys. 

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos duona
Javinė
Marius Juška
Ignas Gucevičius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų