„Klaipėdos duona“ turi naują vadovą

Valdybos sprendimu M. Juška bendrovėms vadovauja nuo lapkričio 24 dienos, rodo Registrų centro duomenys.
Savo „LinkedIn“ paskyroje M. Juška nurodo pastaruosius penkerius metus dirbęs bendrovės „Vilniaus duona“ gamyklos vadovu. Anksčiau beveik dvejus metus jis buvo įmonės „Eternit Lietuva“ gamybos vadovas.
„Klaipėdos duoną“ valdančiai bendrovei „Kuren foods“ vadovaujantis I. Gucevičius „Klaipėdos duonai“ vadovavo nuo pernai sausio, o „Javinei“ – nuo šių metų gegužės.
„Klaipėdos duona“ kartu su „Javine“ stato naują 36 mln. eurų vertės gamyklą Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ). Nacionalinis plėtros bankas ILTE šiemet balandį projektui paskolino 28 mln. eurų.
Skelbta, kad nauja gamykla sujungs dabar atskiras „Klaipėdos duonos“ ir „Javinės“ gamyklas, joje bus įdiegta moderni maisto gamybos ir šaldymo įranga. Jos gamybos pradžia planuojama 2028 metų pradžioje.
„Klaipėdos duona“ 2024 metais gavo 18,1 mln. eurų konsoliduotų pajamų – 4 proc. mažiau nei 2023 metais (18,87 mln. eurų), ji uždirbo 2,64 mln. eurų grynojo pelno – 35 proc. daugiau (1,95 mln. eurų).
Bendrovėse „Klaipėdos duona“ ir „Javinė“ dirba 270 darbuotojų, rodo „Sodros“ duomenys.
Registrų centro duomenimis, „Kuren foods“ valdo 96,11 proc. „Klaipėdos duonos“ akcijų, o galutiniai patarosios naudos gavėjai yra trys fiziniai asmenys.
