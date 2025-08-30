Klaipėdos džiazo orkestras mikrorajono gyventojams dovanojo koncertą

„Eitynes organizuojame kasmet įvairiuose Klaipėdos skveruose, parkuose ar gyvenamuosiuose rajonuose, tad šios tikrai nebuvo pirmosios“, – pažymėjo orkestro meno vadovas Kęstutis Sova.
Pasak jo, nors ir šiais metais, dėl nepalankių oro sąlygų šį koncertą organizuoti buvo nelengva – eitynės tapo tikra švente, nes vieni gyventojai sustojo ir klausėsi alėjoje, o kiti mėgavosi muzika net iš savo balkonų.
„Žmonės jau mus pažįsta ir koncertu džiaugiasi tiek vaikai, tiek vyresnio amžiaus klaipėdiečiai – jie klausosi mūsų muzikos sėdėdami savo kieme ar balkone, tai nuostabus jausmas“, – atviravo K. Sova.
Pasirodymas sulaukė nemažai praeivių dėmesio.
„Kaip džiaugėsi ausys jus išgirdus pro buto langus. Ačiū už šią dovaną, jūs esate nuostabūs. Pajutau tikrą šventę būdama namuose, kai pamačiau orkestrą už lango“, – įspūdžiais dalinosi klaipėdietė Ligita.
Muzikantai žada, kad tokios netikėtos muzikos dovanos klaipėdiečiams tikrai taps gražia tradicija ir ateityje vyks dar dažniau.
„Šias muzikos eitynes planuosime ir kitą vasarą, nes iniciatyva atliepia mikrorajonų gyventojų poreikį kultūrai. Ypač, kai tai vyksta jų kieme, nes ne visos socialinės grupės turi galimybę vykti į koncertus, vykstančius miesto centre ar senamiestyje“, – tvirtino K. Sova.
