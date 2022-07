„Klaipėdos energija“ skubina ruoštis brangiam šildymo sezonui

Apsispręsti turi gyventojai

„Dar yra galimybė spėti į nuvažiuojantį renovacijos traukinį ir kuo skubiau atnaujinti senus šilumos punktus. Mes siūlome atlikti montavimo darbus, suteikti palankiausias išsimokėjimo sąlygas, jei to prireiktų“, – sakė Antanas Katinas, „Klaipėdos energijos“ generalinis direktorius.

„Klaipėdos energija“ daugiabučių namų administratoriams nusiuntė sąrašus, kuriuose išvardinti namai, neturintys automatizuotų šilumos punktų, ir ragina nedelsiant organizuoti minimų daugiabučių gyventojų susirinkimus bei pasiūlyti jiems pasikeisti seną elevatorinį mazgą į naują šilumos punktą.

Jei iki liepos 31 d. administratoriai pateiks gyventojų sutikimus, „Klaipėdos energija“ įsipareigos atlikti šilumos punkto atnaujinimo darbus per įmanomą trumpiausią laikotarpį pasirašant Jungtinės veiklos sutartį, o atsiskaitymą išdalinti per sutartyje nustatytą laikotarpį. Taip pat „Klaipėdos energijos“ atstovai yra pasiruošę atvykti į susitikimą su daugiabučio namo administratoriumi ar įgaliotu atstovu ir suteikti nemokamą konsultaciją. Dėl šilumos punkto atnaujinimo reikia kreiptis el. paštu darius.zakarauskas@klenergija.lt arba darbo valandomis tel. (8 46) 39 27 80.

Valstybė kompensuos iki 80 proc. išlaidų

Energetikai akcentuoja, jog santykinai nebrangus ir greitai įvykdomas šildymo sistemų patobulinimas – šilumos punkto pakeitimas iš elevatorinio į automatizuotą – yra dosniai remiamas valstybės. Šių metų birželio pabaigoje Seimas pritarė įstatymo pataisoms, jog Lietuvos valstybė nuo šiol kompensuos nebe 30, o iki 80 proc. šilumos punktų bei šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo kaštų.

Ankstyvą rudenį ar pavasarį, kai saulė prikaitina vidaus patalpas, namai su elevatoriniais šilumos punktais neturi galimybės greitai sumažinti į namą vamzdynais tiekiamos šilumos srautą. Mat šiam procesui būtinas žmogus – prižiūrėtojas, rankiniu būdu turintis sukioti sklendę pagal lauko temperatūrą. Šildymo sistemas prižiūrinčios bendrovės neturi tiek žmonių, kad kelis kartus per dieną siųstų specialistus sukioti sklendžių, todėl nustatoma vidutinė temperatūra. Bet tai nėra nei ekonomiška, nei komfortiška: dieną gyventojų butuose per karšta, radiatoriai pleška, brangi šiluma leidžiama per atvirus langus, o šildymo sąskaitos – didžiulės. Tuo tarpu automatizuoti šilumos punktai be žmogaus įsikišimo reaguoja į oro temperatūros pasikeitimus ir į namą įleidžia tik būtiną šilumos kiekį.

Šilumos punkto atnaujinimas padeda sumažinti gyventojų šildymo sąskaitas, palaikyti komfortišką temperatūrą butuose, pagerina gyvenimo kokybę, o be to sumažėja daugiabučio namo poveikis gamtai – mažinamas šiltnamio efektas.

Beje, praėjusią savaitę Energetikos ministerija pranešė, jog siekiant sumažinti sąskaitas už namų šildymą, iki 2026 m. liepos turės būti modernizuotos visų daugiabučių šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos.

Namų adresai, kuriuose reikės pakeisti šilumos punktus

(Tai „Klaipėdos energijos“ 2022 06 01 duomenys, ar situacija nėra pasikeitusi, teiraukitės savo namo administratoriaus):

Klaipėdoje:

Alksnynės g. 6A, 17, 19

Aukštoji g. 12

Baltijos pr. 7, 14, 83, 89

Baltikalnio g. 9

Bandužių g. 6, 7, 8, 11, 15, 16, 18

Bangų g. 9, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 23

Birutės g. 17, 19, 23

Bokštų g. 1, 8

Brožynų g. 7, 8

Budelkiemio g. 12, 13, 15

Butsargių g. 11-13

Didžiojo Vandens g. 18, 21, 22 / Tomo g. 20

Danės g. 23, 25, 35

Dariaus ir Girėno g. 3, 9/11, 19

Daržų g. 13

Debreceno g. 9, 17, 21, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59

Dzūkų g. 6

Galinio Pylimo g. 11, 26

Gedminų g. 2, 16

Geležinkelio g. 12

Gintaro g. 11

H. Manto g. 1, 8, 9A, 11A, 11B, 51

I. Kanto g. 8, 42

J. Janonio g. 18, 26, 28

J. Zauerveino g. 21, 22, 23

Jono g. 2, 3, 5, 6, 7, 8

Jurginų g. 16 (14, 18, 20), 17, (9, 11, 13, 15, 19, 21, 23)

Kalnupės g. 7

Kalvos g. 7, 5A

Kareivinių g. 2, 4

Karklų g. 8, 10, 10A, 10B, 11, 13, 17

Karoso g. 16

Kauno g. 39

Kepėjų g. 4, 5, 6, 8A, 12

Klevų g. 5

Kretingos g. 5, 52, 54, 56

Kulių v. g. 3, 5

Kuncų g. 9, 16

Kurpių g. 2, 4, 9, 5, 7, 11

L. Giros g. 5

Laukininkų g. 4, 12, 14

Liepų g. 3, 8, 20, 22, 26, 39, 40, 41, 53

Lietuvininkų g. 9-11

Lūžų g. 3, 5, 7

M. Mažvydo al. 9

Markučių g. 3, 5

Medžiotojų g. 8, 12

Minijos g. 3, 122, 129, 134, 137, 139, 141, 142, 145

Mogiliovo g. 4, 13, 15

Mokyklos g. 15, 17, 19, 23

N. Uosto g. 2

Naikupės g. 6, 7, 8, 9A, 11, 19

Naujakiemio g. 3, 4, 14, 15, 16, 17, 22

Nidos g. 50

Pietinė g. 15

Poilsio g. 16

Priestočio g. 14

Puodžių g. 24

Pušyno g. 10, 10A, 33, 33A

Rambyno g. 18, 20, 22

Ramioji g. 3, 4, 5, 8

Rumpiškės g. 3, 5, 7, 10, 27

Ryšininkų g. 8

S. Daukanto g. 4, 20, 23, 25-27, 33, 35

S. Nėries g. 6, 8, 10

S. Šimkaus g. 5, 8, 12, 16, 16A, 21

Šaulių g. 4, 14, 16, 22-20, 37, 39, 42-44

Sausio 15-os g. 4, 5, 6, 15, 17

Šiaulių g. 3A, 4, 7, 14, 15, 17

Šilutės pl. 4, 6, 8

Sodų g. 7-9

Sportininkų g. 10, 17, 21, 24

Statybininkų pr. 14, 16, 24

Sukilėlių g. 2, 4, 6, 18, 20

Sulupės g. 11, 13

Taikos pr. 6, 8, 10, 12, 13, 18, 21A, 29, 52, 94, 113

Teatro g. 5

Tiltų g. 3, 6A, 17, 19,20, 21, 23, 24, 25, 27, 29

Tilžės g. 31, 37

Tomo g. 10, 16

Turgaus a. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17

V. Berbomo g. 1, 3, 15

Vaidaugų g. 9

Valstiečių g. 1

Varpų g. 16

Veterinarijos g. 4

Vilties g. 3, 6

Vingio g. 41, 43

Viršutinė g. 20

Vytauto g. 12, 34

Vyturio g. 11, 21A, 23

Žalgirio g. 1, 3, 5, 15

Žvejų g. 1, 15, 17, 19

Gargžduose:

Dariaus ir Girėno g. 15, 19, 21

J. Janonio g. 17, 22, 28

Klaipėdos g. 30, 31, 33

Melioratorių g. 10

Pušų g. 39, 46

Vingio g. 2