Iš Klaipėdos – į JAV rinką: „Litransco“ jungia transporto valdymą ir specialistų kompetencija

Bendrovės vadovo Edmundo Čerlinsko teigimu, tokioje veikloje svarbu ne vien tai, kur žmogus gyvena, bet ir tai, kaip jis geba komunikuoti, spręsti situacijas bei prisiimti atsakomybę už rezultatą.
„Jeigu darbą galima kokybiškai atlikti nuotoliniu būdu, nėra būtinybės specialisto ieškoti tik viename mieste ar vienoje šalyje. Mums svarbiausia kompetencija, atsakomybė ir rezultatas“, – sakė UAB „Litransco“ vadovas E. Čerlinskas.
Praktinė patirtis tapo verslo pagrindu
„Litransco“ veiklos kryptis susiformavo iš patirties dirbant su JAV transporto sektoriumi. Tai rinka, kurioje sklandžiam transporto judėjimui reikia nuolatinio koordinavimo: bendravimo su vairuotojais ir partneriais, maršrutų derinimo, dokumentų administravimo ir operatyvaus reagavimo į pasikeitusias aplinkybes.
Dalį šių funkcijų galima atlikti iš Lietuvos, jeigu gerai suprantami klientų veiklos principai ir užtikrinama aiški komunikacija.
„Dirbant su JAV rinka natūraliai atsirado supratimas, kad nemažai procesų galima efektyviai vykdyti iš Lietuvos. Tam reikia gero rinkos supratimo, stiprios komunikacijos ir žmonių, kurie geba savarankiškai priimti sprendimus“, – pasakojo E. Čerlinskas.
„Litransco“ veikia kaip išorinis transporto bendrovių partneris. Paslaugos apima kasdienių operacijų koordinavimą, vairuotojų paiešką ir atranką, administracinę pagalbą bei konsultavimą dėl veiklos procesų. Klientams tai leidžia dalį organizacinių užduočių patikėti partneriui ir daugiau dėmesio skirti savo transporto verslui.
Klaipėda – veiklos bazė ir ryšys su tarptautine rinka
Nors bendrovės bazė yra Klaipėdoje, bendradarbiavimo galimybės neapsiriboja vienu miestu. „Litransco“ pasitelkia nepriklausomus specialistus skirtingose šalyse, atsižvelgdama į konkrečias funkcijas ir reikalingą kompetenciją.
Pasak įmonės vadovo, Klaipėda tokiai veiklai yra natūrali vieta dėl miesto ryšio su logistika ir tarptautiniu verslu. Kartu nuotolinis paslaugų teikimas leidžia bendradarbiauti su žmonėmis, kurių patirtis ir gebėjimai papildo vieni kitus, net jei jie gyvena skirtingose vietose.
Mums svarbu gebėti tas kompetencijas sujungti į vieną sistemą ir klientui pateikti rezultatą.
„Vienai funkcijai tinkamiausias žmogus gali būti Klaipėdoje, kitai – kitame Lietuvos mieste ar užsienyje. Mums svarbu gebėti tas kompetencijas sujungti į vieną sistemą ir klientui pateikti rezultatą“, – sakė E. Čerlinskas.
Skirtingos kompetencijos – bendram rezultatui
Plėtodama veiklą, „Litransco“ numato bendradarbiavimo poreikį transporto koordinavimo, vairuotojų atrankos ir marketingo srityse. Bendrovė bendradarbiavimui pasitelkia tiek savarankiškai paslaugas teikiančius specialistus, tiek kitas įmones, atsižvelgdama į konkrečius poreikius ir reikalingą kompetenciją.
Transporto koordinavimo srityje svarbus gebėjimas sekti besikeičiančią situaciją, palaikyti ryšį su vairuotojais ir partneriais bei spręsti kasdienius organizacinius klausimus. Vairuotojų atrankoje
reikalingi žmonių paieškos, bendravimo ir kandidatų tinkamumo vertinimo gebėjimai. Marketingo kompetencijos aktualios stiprinant įmonės matomumą ir komunikaciją.
Šias skirtingas veiklos kryptis vienija atsakomybė, savarankiškumas ir gebėjimas suprasti kliento poreikį. Bendradarbiavimo apimtis ir sąlygos derinamos individualiai pagal konkrečią funkciją.
JAV rinkos ritmas ir kasdienė komunikacija
Paslaugų teikimas JAV klientams turi savo specifiką. Dėl laiko skirtumo dalis komunikacijos ir operacijų vyksta Lietuvos popietės ar vakaro valandomis. Todėl svarbu iš anksto suprasti konkrečios veiklos pobūdį ir suderinti bendradarbiavimo laiką.
Kasdienėje veikloje daug bendravimo anglų kalba, kontaktų su JAV transporto rinkos dalyviais ir situacijų, kuriose reikia greitai įvertinti aplinkybes.
„Mums įdomūs žmonės, kurie nenori tik atlikti vienos pasikartojančios užduoties. Dirbant su JAV rinka situacijos keičiasi greitai, todėl žmogui svarbu suprasti platesnį vaizdą, gebėti komunikuoti ir nebijoti priimti sprendimų“, – teigė E. Čerlinskas.
Tokia veikla gali būti įdomi specialistams, norintiems pritaikyti savo gebėjimus tarptautinėje rinkoje, pažinti JAV verslo kultūrą ir prisidėti prie konkrečių klientų veiklos rezultatų.
Tikslas – iš Lietuvos eksportuoti kompetenciją
Artimiausią plėtrą „Litransco“ sieja su procesų stiprinimu, specialistų bendradarbiavimo tinklo vystymu ir paslaugų užsienio klientams plėtra. Pagrindinė bendrovės veiklos kryptis išlieka JAV transporto sektorius.
„Lietuva turi žmonių, galinčių konkuruoti tarptautinėje rinkoje žiniomis, darbo kokybe ir atsakomybe. Mūsų užduotis – tas kompetencijas sujungti ir paversti paslauga, kuri turi realią vertę klientui. Norime iš Lietuvos eksportuoti ne žmones, o kompetenciją“, – sakė UAB „Litransco“ vadovas E. Čerlinskas.
Daugiau apie įmonę – www.litransco.com.
Specialistai, kuriuos domina būsimos bendradarbiavimo galimybės transporto koordinavimo, vairuotojų atrankos ar marketingo srityse, gali prisistatyti el. paštu [email protected].
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