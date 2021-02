Klaipėdos jubiliejui „įdarbins“ varpus

Prasidėjo penkiolikti metai nuo tada, kai uostamiesčio pašto bokšte suskambo nauji kariliono varpai, o seni yra be darbo. Per tą laiką kelis jų iš saugyklos kažkas pavogė, keli buvo paskolinti bažnyčioms, trys papuošė Klaipėdos senamiestį. Dabar tariamasi, kaip likusius per keturiasdešimt varpų panaudoti kitais metais minint Klaipėdos jubiliejų.