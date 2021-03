Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre bręsta krizė

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras jau beveik pusmetį yra be nuolatinio vadovo, kai iš pareigų netikėtai pasitraukė ilgametis jo direktorius Ignas Kazakevičius. Pastarieji du konkursai baigėsi be rezultatų. Maža to, iš pareigų staiga atleidžiama ir šio centro kuruojamos interneto svetainės kulturpolis.lt redaktorė.