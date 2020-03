Klaipėdos licėjuje atidaryta pranciškonų brolio Benedikto biblioteka

Mokyklos bendruomenei – dovana

"Žmogus be knygos – tai kaip šokis be šokėjo, kaip daina be atlikėjo. Džiaugiuosi, kad man pasitaikė labai gera proga – aš radau toms knygoms žmogų – skaitytoją. Mano giliu įsitikinimu, žmogumi ne gimstama, o tampama, o be knygos žmogumi tapti neįmanoma", – atidarius biblioteką kalbėjo brolis Benediktas.

Pranciškonas brolis Benediktas yra sukaupęs įvairių literatūros žanrų, meno, psichologijos, pažintinių ir kitokių knygų – iš viso apie 1 tūkst. egzempliorių.

Visas šias knygas jis padovanojo Klaipėdos licėjuje įkurtai naujai bibliotekai.

Įspūdžiai: Klaipėdos licėjaus surengtose brolio Benedikto bibliotekos atidarymo iškilmėse netrūko įsimintinų akimirkų. (Klaipėdos licėjaus nuotr.)

Biblioteka buvo svajonė

Mintis padovanoti Klaipėdos licėjui savo knygų lobyną broliui Benediktui kilo išgirdus, kad licėjaus Tėvų taryba organizuoja akciją "Padovanok knygą – pasidalink skaitymo džiaugsmu".

Šios akcijos tikslas – įkurti nuosavą mokyklos biblioteką, kurios Klaipėdos licėjus iki šiol neturėjo.

Daugelį metų kauptą knygų kolekciją brolis Benediktas nutarė padovanoti naujai kuriamai bibliotekai ir taip paspartinti bibliotekos mokykloje atsiradimą. Iki tol Klaipėdos licėjaus moksleiviai naudojosi Klaipėdos universiteto, Klaipėdos miesto viešosiomis bibliotekomis.

Klaipėdos licėjaus Tėvų tarybos pirmininkė Santa Selezniovienė džiaugiasi, kad nuo šiol licėjų lankantys moksleiviai turės modernią savo biblioteką.

"Mokyklos biblioteka buvo ilgametė mūsų mokyklos bendruomenės svajonė ir tikslas, kurio siekėme visi kartu. Per Kalėdinę mugę mes pardavinėjome kvietimus dalyvauti akcijoje "Padovanok knygą – pasidalink skaitymo džiaugsmu". Kiekvienas galėjo pirkti kvietimą, aukoti tam tikrą pinigų sumą, prisidėti prie knygų įsigijimo", – pasakojo S.Selezniovienė.

Taip pat ir vaikai nešė knygas. Iš viso surinkta apie 300 knygų ir nemažai lėšų joms įsigyti.

Naujojoje Klaipėdos licėjaus bibliotekoje įkurtas ne tik didžiulis knygų katalogas, taip pat įrengtos ir kompiuterizuotos darbo vietos, skaitykla.

Stipri partnerystė

Pasak brolio Benedikto, biblioteka nėra knygų sandėlis – jos sąvoka kur kas platesnė, veiklos bibliotekoje – pačios įvairiausios, todėl jis tikisi, kad biblioteka tarnaus auginant jaunų žmonių asmenybes.

"Su broliais pranciškonais bendradarbiavimas yra užsimezgęs labai seniai. Ypač artima ir šilta bendrystė užsimezgė ir užaugo su broliu Benediktu. Pranciškonų brolis Benediktas yra tapęs licėjaus bendruomenės draugu, bičiuliu. Brolis Benediktas dalyvauja įvairiuose mokyklos renginiuose, šventėse. Kartu vykdome labai daug bendrų paramos-labdaros projektų. Vienas jų – kasmet vykdomos kalėdinės paramos akcijos, kurių metu surinktos lėšos skiriamos brolių pranciškonų globojamam autizmo spektro ligomis sergančių vaikų centrui. Klaipėdos licėjaus moksleiviai dalyvauja "Vilties bėgime", prisideda prie įvairiausių prasmingų renginių, kuriuos organizuoja broliai pranciškonai. Gražia tradicija tapo licėjaus abiturientų atestatų įteikimo ceremonijos, kasmet vykstančios kartu su broliu Benediktu šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčioje", – apie užsimezgusį glaudų bendradarbiavimą kalbėjo Klaipėdos licėjaus direktorė doc. dr. Regina Kontautienė.

Direktorė džiaugiasi, kad mokykla turės vardinę pranciškonų brolio Benedikto Jurčio vardu pavadintą biblioteką. Pasak jos, mokyklos bibliotekos kūrimo procese labai svarus ir svarbus buvo Tėvų tarybos indėlis.

Klaipėdos licėjus įsteigtas 1995 metais, ši mokykla lyderiauja tarp geriausių Lietuvos gimnazijų.