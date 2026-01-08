Klaipėdos licėjuje – permainos

Į Klaipėdos licėjaus valdybą paskirti: advokatų kontoros „A. Šimkus, R. Šimkienė ir partneriai“ advokatė Rūta Šimkienė, istorijos mokytojas ekspertas Vaidas Pamparas, Klaipėdos miesto garbės pilietis Sigitas Benediktas Jurčys ir Klaipėdos licėjaus bendruomenės narys, bendrovės „Baltkonta“ direktorius Kęstutis Kairys.
„Per pastaruosius metus Klaipėdos licėjus reikšmingai išaugo – tapome tarptautine mokykla, įkūrėme vaikų darželį-mokyklą „Mažasis Klaipėdos licėjus“, profesionalaus meno galeriją „Lyceum“, Japonų kalbos ir kultūros centrą „Seito San“, statome naują vaikų darželio pastatą, planuojame naujos mokyklos statybas. Natūraliai pribrendo poreikis dalytis atsakomybėmis ir strateginius klausimus spręsti kolegialiai“, – teigė R. Kontautienė.
R. Kontautienė toliau dirbs Klaipėdos licėjuje kaip valdybos pirmininkė ir ugdymo vadovė, koordinuojanti švietimo bei ugdymo procesus.
Pasak jos, direktoriaus pareigų perdavimas K. Mineikiui nuosekliai vyko kelerius metus.
K. Mineikis licėjuje dirba 10 metų, pastaruosius kelerius metus – strateginės plėtros vadovu ir tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programos koordinatoriumi.
Jis yra pirmosios Klaipėdos licėjaus abiturientų laidos absolventas ir pirmasis mokinių prezidentas.
Baigęs mokyklą K. Mineikis studijavo mediciną, vėliau pasirinko teisės studijas Vilniaus universitete, kurias baigė, o šiuo metu tęsia doktorantūros studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete.
Jis taip pat yra Lietuvos tarptautinio bakalaureato pasaulio mokyklų asociacijos valdybos narys.
