Klaipėdos meras: tikėtina, kad krovinio gabenimas pažeidė saugumo saleles

Beveik Jūros šventė – taip juokavo klaipėdiečiai, sekmadienio naktį susirinkę paspoksoti, kaip per miestą gabenamas lig šiol neregėto dydžio krovinys. Iš bendrovės „Bega“ vidurnaktį pajudėjęs krovinys pirmąją stotelę mieste Tilžės gatvėje pasiekė greičiau nei planuota – per keturias valandas. Naktį į pirmadienį krovinys vėl pajudės ir paryčiui turėtų pasiekti Jakų žiedą.

Iš Klaipėdos uosto į Mažeikius dviejų savaičių kelionę šiąnakt pradėjo didžiausias krovinys Lietuvos istorijoje – naftos perdirbimo gamyklai skirtas beveik 100 metrų ilgio reaktorius.

Jį veža 88 ašių tralas su šimtais ratų. Sunkvežimis su reaktoriumi iš kompanijos „Bega“ pajudėjo vidurnaktį ir ketvirtą valandą ryto (kiek anksčiau nei planuota) sėkmingai pasiekė pirmąją sustojimo vietą mieste Tilžės gatvėje, kur lauks iki pirmadienio vidurnakčio ir vėl tęs kelionę, šįkart iki Jakų žiedo.

Krovinio gabenimą iš Klaipėdos uosto stebėjo ne tik šimtai naktį gatvėse susirinkusių miestiečių, bet ir miesto vadovai, kuriems pavyko suderėti su krovinį gabenančia kompanija dėl uostamiesčio infrastruktūros nuotolių (jei tokių bus) atlyginimo.

Tikėtina, kad krovinio gabenimas pažeidė saugumo saleles, tačiau tik po ekspertizės, galėsime atsakyti, kiek stipriai.

Miesto gatvės, kuriomis buvo vežamas reaktorius, buvo nuklotos metalinėmis plokštėmis, kad nesulaužytų požemių komunikacijų.

„Istorinė naktis – rekordinis krovinys, regis, be didesnių nuostolių miestui pasiekė Tilžės gatvę ir sekmadienį tęs kelionę į Mažeikius. Rekordinio krovinio gabenimui per Klaipėdos miestą pasiruošta išties atsakingai. Kol kas atsakyti, ar miesto infrastruktūrai nebuvo padaryta žala, per anksti. Tai turės įvertinti atsakingi asmenys. Dalis plokščių, kurios buvo sudėtos ant asfalto amortizuojant krovinio apkrovą, uždengia kelio dangą, todėl negalime pasakyti, ar nuostolių nėra, o jei ir yra, kokio masto“, – sekmadienio rytą savo feisbuko paskyroje parašė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.

Savivaldybės įmonėms – „Klaipėdos vanduo“, „Klaipėdos energija“ ir „Klaipėdos paslaugos“ nurodyta kiek įmanoma greičiau įvertinti situaciją.

„Tikėtina, kad krovinio gabenimas pažeidė saugumo saleles, tačiau tik po ekspertizės, galėsime atsakyti, kiek stipriai. Galimi pažeidimai infrastruktūrai gali atsirasti po metų ar net dvejų. Tokią galimybę buvome aptarę su krovinio vežėjais bei savininku, todėl tikiuosi, vėliau nustačius padarytą žalą miesto infrastruktūrai, rasime sprendimus su „Orlen Lietuva“ ir „Mammoet“ dėl nuostolių atlyginimo“, – rašė A. Vaitkus, pridūręs, kad Klaipėda – vienintelis miestas iš visų, per kuriuos bus gabenamas šis krovinys, užsitikrinęs milijoną eurų nenumatytiems atvejams, kuriuos galės besąlygiškai naudoti, nustačius žalą infrastruktūrai.

Meras tikino, kad taip pat sudarytos sutartys su savivaldybės įmonėmis dėl nuostolių atlyginimo, jei tokie atsirastų.

Tai esą pavyko išsiderėti po nelengvų derybų.