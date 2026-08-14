Klaipėdos mero posto sieks Rasa Bekėžienė

Klaipėdos mero posto siekianti R. Bekėžienė iki pernai sausio ėjo Klaipėdos policijos komisariato viršininkės pareigas.
Ji dalyvavo 2019 m. savivaldos rinkimuose V. Grubliausko komiteto sąraše, kuriame po reitingavimo nukrito iš 16-os į 22-ą vietą.
Tuo metu R. Bekėžienė dirbo Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriuje ir po rinkimų gavo pasiūlymą užimti Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo postą, bet atsisakė.
Dabar R. Bekėžienė yra demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ Klaipėdos skyriaus pirmininkė, tad esą yra natūralu, kad ji buvo pasiūlyta ir prisiima atsakomybę pretenduoti į Klaipėdos miesto merus būsimuose rinkimuose.
„Kas paskatino tokiam žingsniui? Tų priežasčių yra keletas, viena jų – politikos nuvertinimas, kad nebėra nuostatos, jog politika užsiimti privalo žmonės, turintys reikalingas kompetencijas. Antras dalykas, baigiau savo aktyvią tarnystę ir reikia realizuotis naujoje erdvėje, tas žinias, kurias sukaupiau per tuos metus, noriu pasidalinti ir būti naudinga“, – teigė R. Bekėžienė.
Jau anksčiau skelbta, kad į Klaipėdos merus pretenduoja liberalas Artur Truš, „valstietis“ Romas Karmazinas, tarp galimų kandidatų minimas Nacionalinio susivienijimo atstovas Dovilas Petkus.
(be temos)
(be temos)
(be temos)