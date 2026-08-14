 Klaipėdos mero posto sieks Rasa Bekėžienė

Klaipėdos mero posto sieks Rasa Bekėžienė

2026-08-14 11:48
Asta Dykovienė

Paaiškėjo dar vienas kandidatas į Klaipėdos mero postą būsimuose rinkimuose. Tai – buvusi Klaipėdos miesto policijos komisariato viršininkė, 51-erių Rasa Bekėžienė. Ją deleguoja demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Apie savo kandidatus į uostamiesčio merus anksčiau jau paskelbė Liberalų sąjūdis, „valstiečiai“ ir Nacionalinis susivienijimas.

Rasa Bekėžienė
Rasa Bekėžienė / Asmeninio archyvo nuotr.

Klaipėdos mero posto siekianti R. Bekėžienė iki pernai sausio ėjo Klaipėdos policijos komisariato viršininkės pareigas.

Ji dalyvavo 2019 m. savivaldos rinkimuose V. Grubliausko komiteto sąraše, kuriame po reitingavimo nukrito iš 16-os į 22-ą vietą.

Tuo metu R. Bekėžienė dirbo Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriuje ir po rinkimų gavo pasiūlymą užimti Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo postą, bet atsisakė.

Dabar R. Bekėžienė yra demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ Klaipėdos skyriaus pirmininkė, tad esą yra natūralu, kad ji buvo pasiūlyta ir prisiima atsakomybę pretenduoti į Klaipėdos miesto merus būsimuose rinkimuose.

„Kas paskatino tokiam žingsniui? Tų priežasčių yra keletas, viena jų – politikos nuvertinimas, kad nebėra nuostatos, jog politika užsiimti privalo žmonės, turintys reikalingas kompetencijas. Antras dalykas, baigiau savo aktyvią tarnystę ir reikia realizuotis naujoje erdvėje, tas žinias, kurias sukaupiau per tuos metus, noriu pasidalinti ir būti naudinga“, – teigė R. Bekėžienė.

Jau anksčiau skelbta, kad į Klaipėdos merus pretenduoja liberalas Artur Truš, „valstietis“ Romas Karmazinas, tarp galimų kandidatų minimas Nacionalinio susivienijimo atstovas Dovilas Petkus.

Šiame straipsnyje:
Rasa Bekėžienė
Klaipėdos mero postas
Vardan Lietuvos

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Kvaišų laikai
Dabar tokie laikai visos kvaišos lenda į paviršių ruginienės, Bekežienės, pinskuvienės. Niekas neprašo pažymos apie protinius gebėjimus.
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-2
Vatnikas
Mentė užsimanė į merus. Vardan lietuvos dezertyrų partija. . Kiaulės
1
-1
Irute
Tik Vaitkus
3
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