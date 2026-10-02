Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus sveikina pareigūnus Angelų sargų dienos proga

Gerbiami policijos pareigūnai,
Jūsų tarnybą dažniausiai pastebime tada, kai nutinka tai, ko niekas neplanavo. Nelaimė, konfliktas, pavojus ar tiesiog žmogaus pagalbos prašymas – tokiose situacijose nuo Jūsų profesionalumo, sprendimų ir reakcijos priklauso labai daug. Tačiau ne mažiau svarbu ir tai, ką kuriate kasdien, kai, regis, viskas teka sava vaga – galimybę miesto žmonėms gyventi, dirbti, auginti vaikus ir saugiai grįžti namo.
Vertiname ne tik profesionalų Jūsų darbą, bet ir pastangas būti arti bendruomenės. Miesto gyvenimo kokybę kuria daugybė žmonių ir profesijų, tačiau saugumas yra viena iš sąlygų, be kurios visa kita tampa gerokai sunkiau įmanoma.
Šiandien linkiu, kad Jūsų darbe būtų kuo daugiau situacijų, kuriose pakanka ramaus pokalbio, o sudėtingų išbandymų – kuo mažiau. Ačiū, kad esate ten, kur Jūsų reikia. Tegul visuomenės pagarba būna stiprus priminimas, kad Jūsų darbas yra prasmingas ir vertinamas.
Su Angelų sargų diena!
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