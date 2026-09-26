Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus sveikina socialinius darbuotojus

Gerbiami socialiniai darbuotojai,
Jūsų profesija – be galo svarbi ir reikalinga. Kasdien dirbate su žmogumi įvairiausiose jo gyvenimo situacijose: kartais reikia padėti rasti sprendimą, kartais – nukreipti tinkama linkme, o kartais tiesiog pabūti šalia ir padėti žmogui patikėti, kad jo situacija gali pasikeisti.
Vertiname ne tik Jūsų profesionalumą, bet ir gebėjimą išgirsti, suprasti, išlikti kantriems ir tikėti žmogumi.
Ačiū Jums už didelę širdį, kasdienį darbą ir atsakomybę. Linkiu, kad Jūsų darbe netrūktų prasmės, palaikymo, stiprybės ir, svarbiausia, kad matytumėte savo darbo rezultatą – žmogaus gyvenimo pokytį.
Sveikinu su Socialinių darbuotojų diena!
Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus
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