Klaipėdos miesto savivaldybėje dominuoja moterys

Pernai miesto savivaldybėje buvo parengtas Lygių galimybių viešojoje erdvėje vertinimas.
Jį atliko Klaipėdos universiteto mokslininkas Jaroslav Dvorak ir Kauno technologijų universiteto atstovas Remigijus Civinskas.
Tyrimu siekta įvertinti, ar savivaldybės administracijos teikiamos paslaugos atitinka asmenų lygybės principus ir Lygių galimybių įstatymo nuostatas.
Paaiškėjo, kad uostamiesčio savivaldybėje apie 85 proc. visų darbuotojų yra moterys.
Per pastaruosius trejus metus savivaldybės administracijoje dirbančių vyrų ir moterų santykis beveik nepakito.
2022 m. čia dirbo 59 vyrai ir 383 moterys, 2023 m. vyrų buvo 57, moterų – 392, lygiai tokie patys duomenys fiksuoti ir 2024 m.
Darbo užmokesčio (prieš mokesčius) analizė parodė, kad vyrų vidutinis mėnesio atlyginimas skiriasi nuo moterų.
Vis dėlto, palyginus 2022 m. ir 2024 m. I pusmečio duomenis, matyti, kad skirtumas mažėja: 2022 m. skirtumas tarp vyrų ir moterų vidutinio mėnesio darbo užmokesčio buvo 24,5 proc., 2023 m. – 18,8 proc., o 2024 m. I pusmetį – 16,7 proc.
2022 m. vyrų darbo užmokesčio vidurkis siekė 2 544 eurus, moterų – 1 921 eurą.
2023 m. savivaldybės administracijoje dirbančių vyrų atlyginimas buvo 2 687 eurai, moterų – 2 181 euras, 2024 m. vyrų – 2 856 eurai, moterų – 2 380 eurų.
Priežastis, kodėl taip skiriasi vyrų ir moterų atlyginimai, lemia jų užimamos pareigos, kadangi didžioji dalis vyrų užima vadovaujamas pozicijas.
Vadovaujamas pareigas užima 33 moterys (8 proc. nuo bendro moterų skaičiaus) ir 13 vyrų (20 proc. nuo bendro moterų skaičiaus).
Per pastaruosius trejus metus didžiausia savivaldybės administracijos darbuotojų dalis – 35–49 m. amžiaus žmonės, antroje vietoje – 60–64 m. grupės darbuotojai, trečioje – 30–34 m. amžiaus.
Remiantis 2024 m. birželio 25 d. duomenimis, Klaipėdos savivaldybės administracijoje dirbo 407 moterys ir 63 vyrai.
Vaiko priežiūros atostogos šiuo laikotarpiu buvo suteiktos 24 moterims, vyrams – nesuteiktos, tėvystės atostogos suteiktos 1 vyrui, nėštumo ir gimdymo atostogos suteiktos 4 moterims.
