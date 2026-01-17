Klaipėdos nakvynės namuose – karštymetis

Priglaudžia ir smurtautojus
Klaipėdoje veikia trys nakvynės namų padaliniai, juose teikiamos dvi paslaugos. Neturintys kur gyventi žmonės Šilutės plento 8 ir Viršutinėje gatvėje 21 name gauna laikiną vietą. Ten jie gali būti visą parą.
Dubysos gatvėje 39-uoju numeriu pažymėtame modulinių namelių masyve žmonės gauna tik prieglobstį nakčiai. Čia durys kiekvienam atviros nuo 18 iki 8 val. Šiomis dienomis būriai benamių prie namelių stoviniuoja gerokai anksčiau nei šeštą vakaro.
Didžioji dauguma nakvojančiųjų – benamiai, bet čia nakčiai priglausti galvą gali ir už smurtą prieš artimuosius orderį, draudžiantį artintis prie savo aukų, gavę asmenys.
Tokių kasnakt būna nuo vieno iki kelių. Tiesa, tik retas smurtautojas kartu su benamiais miega daugiau nei vieną naktį, didžioji jų dalis labai greitai randa prieglobstį pas artimuosius.
Naktį – 70 žmonių
Šiuose moduliniuose nameliuose yra vietos 59 žmonėms.
„Dabar, kai naktys itin šaltos, čia glaudžiasi 10 ar net 11 asmenų daugiau nei yra oficialių vietų nakvynei. Vieną labai šaltą naktį čia nakvojo 70 žmonių. Nė vienas ateinantis nelieka lauke. Priimame visus, sąlygos tokios, kokias turime, jeigu reikia, tenka gultis ir ant grindų. Svarbu, kad žmogus būtų šiltoje patalpoje ir turėtų galimybę virtuvėlėje pasigaminti maisto. Dalijamės ir maisto parama, kiek turime. Priimame ir neblaivius, tik jie turi būti adekvatūs, kad su jais būtų galima susikalbėti, mat kitu atveju darbuotojai patys negali nuspręsti, ar žmogui reikalinga medikų pagalba. Svarbu, kad kiekvienas galėtų sušilti ir saugiai pernakvoti, o ryte socialinės darbuotojos bendrauja su kiekvienu žmogumi ir numato pagalbos būdus“, – pasakojo Klaipėdos nakvynės namų vadovė Alma Kontrimaitė, patikinusi, kad Dubysos gatvėje esančiame nakvynės namų padalinyje paslaugos teikiamos visą parą.
Padeda tvarkyti reikalus
Vienus asmenis tenka palydėti į gydymo įstaigas, kitus – pas antstolius, į bankus bei kitas įstaigas, kur jie tvarko reikalus. Kai kuriuos tenka į šias vietas ne tik palydėti, bet ir nuvežti.
Daugelis benamių puikiai žino, kuriuo metu ir kur gali nemokamai gauti karštos arbatos ar net pietų. Nakvynės namų darbuotojai tai vadina intensyvia krizių įveikimo pagalba.
Būna situacijų, kai benamiai pasilieka moduliniuose nameliuose ir dieną, nors būtent šis laikas yra dezinfekuoti patalpas bei paviršius.
A. Kontrimaitės teigimu, namų neturinčių žmonių Klaipėdoje pastaruoju metu nesumažėjo. Apie tai byloja skaičiai – mūsų mieste apie 180 žmonių nuolat glaudžiasi nakvynės namuose.
Tik primena benamius
Įprastas ir daugelį nemaloniai nuteikiantis vaizdas – baisų dvoką skleidžiantis seniai nesiskutęs žmogus trepsi kokioje nors didesnėje parduotuvėje, akivaizdžiai atėjęs pasišildyti.
Pirma mintis pamačius tokį žmogų – kodėl juo nesirūpina socialinės tarnybos, kodėl nesuteikia jam galimybės nusiprausti ir pasikeisti drabužių.
Nakvynės namų vadovė atskleidė paradoksalią tiesą – pasirodo, nemaža dalis taip atrodančių žmonių turi namus, bet galbūt yra vieniši, netekę artimųjų ir praradę socialinius įgūdžius.
Pamačius tokius asmenis, kuriems akivaizdžiai reikia pagalbos, A. Kontrimaitė patarė skambinti į nakvynės namus. Krizių įveikimo komanda ieško nurodyto žmogaus ir bando aiškintis, kokios pagalbos jam reikia.
Tikra tiesa, kad dalis tokių liūdnai atrodančių asmenų kategoriškai atsisako pagalbos.
Pastaruoju metu pastebima, kad nakvynės namuose prisiglausti nori ir darbuotojų pagalbos reikia ne tiek priklausomiems nuo alkoholio, kiek nuo kvaišalų žmonėms.
Pagalbos prašo ir leidimą gyventi Lietuvoje turintys užsieniečiai.
