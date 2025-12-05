 Klaipėdos pareigūnai tikrino automobilių stovėjimo aikšteles

2025-12-05 12:25 klaipeda.diena.lt inf.

Klaipėdos miesto policijos pareigūnai surengė reidą uostamiesčio viešosiose automobilių stovėjimo aikštelėse.

Baus: pareigūnai patikrino, kas stato automobilius neįgaliesiems skirtose vietose. Keturi vairuotojai sulaukė baudų.
Tikrinimų imtasi minint Tarptautinę žmonių su negalia dieną.

Policijos pareigūnai kartu su Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus specialistais ėmėsi priemonės, skirtos užtikrinti, kad stovėjimo vietos, pažymėtos neįgaliojo ženklu, būtų naudojamos teisėtai ir pagal paskirtį.

Reido metu buvo tikrinamos automobilių stovėjimo aikštelės prie prekybos centrų, įstaigų bei kitų viešųjų vietų.

Patikrinimų rezultatai parodė, kad problema išlieka aktuali – nustatyti keturi pažeidimai, kai neįgaliųjų stovėjimo vietose transporto priemonės buvo paliktos be teisės tai daryti.

Policija priminė, kad sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose gali stovėti tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtos transporto priemonės, neturint teisės sustoti ir stovėti tokiose vietose, užtraukia baudą nuo 60 iki 180 eurų.

Romas
Tai reikia daryti pastoviai, o ne vieną dieną į metus, minint Tarptautinę žmonių su negalia dieną. Labai retai matau, kad tokiose vietose stato tikrai kažkokių problemų turintys žmonės. Daug dažniau sustoja be jokių ženklų ( kiek žinau, turi būti ir priekyje ir galia užklijuoti lipdukai ) visiškai sveiki, be jokių neįgalumo požymių, padeda ant panelės lamdytą ženklą ir eina į parduotuvę apsipirkti ar į kavinę pavalgyti.
1
0
