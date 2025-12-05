Klaipėdos pareigūnai tikrino automobilių stovėjimo aikšteles

Tikrinimų imtasi minint Tarptautinę žmonių su negalia dieną.
Policijos pareigūnai kartu su Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus specialistais ėmėsi priemonės, skirtos užtikrinti, kad stovėjimo vietos, pažymėtos neįgaliojo ženklu, būtų naudojamos teisėtai ir pagal paskirtį.
Reido metu buvo tikrinamos automobilių stovėjimo aikštelės prie prekybos centrų, įstaigų bei kitų viešųjų vietų.
Patikrinimų rezultatai parodė, kad problema išlieka aktuali – nustatyti keturi pažeidimai, kai neįgaliųjų stovėjimo vietose transporto priemonės buvo paliktos be teisės tai daryti.
Policija priminė, kad sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose gali stovėti tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtos transporto priemonės, neturint teisės sustoti ir stovėti tokiose vietose, užtraukia baudą nuo 60 iki 180 eurų.
