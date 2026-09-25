Klaipėdos piliavietę užliejo bavariška dvasia: prasidėjo festivalis „Oktoberfest“

Jo metu nuo šalia buvusios šv. Jono bažnyčios iki piliavietės vyko šventinė eisena su žirgais, ant kojūkų žygiavo aktoriai, skambėjo orkestro muzika. O šventės vietoje susirinkusiųjų laukė didžiulė palapinė, gardūs gėrimai, maistas ir šventiniai sveikinimai.
Klaipėdiečiai ir miesto svečiai į „Oktoberfest“ atkeliavo pasipuošę šventiniais kostiumais. Moterys – vilkėdamos korsetinėmis suknelėmis, baltomis palaidinėmis, baltomis prijuostėmis, o vyrai – odiniais šortais, bavariškomis skrybėlėmis, ilgomis kojinėmis. Visi barmenai ir barmenės taip pat vilkėjo šventiniais drabužiais, pasipuošę pagal „Oktoberfest“ tradicijas.
Šventės vietoje skambėjo lietuviška ir vokiška muzika, netrūko ir smagių žaidimų. Viename jų dalyviai varžėsi, kas ilgiausiai išlaikys ištiesęs ranką su alaus bokalu. Apskritai žmonės nebijojo linksmintis, šokti tiek ant žemės, tiek ir ant stalų.
Vakaro vedėja – atlikėja Nijolė Pareigytė pasveikino visus susirinkusiuosius ir pakvietė sveikinimo žodį tarti Klaipėdos merą Arvydą Vaitkų.
„Sveikinu jus su gražia „Oktoberfest“ švente Klaipėdoje. Labai džiaugiuosi, kad ši šventė įgija vis daugiau megėjų, kurie ateina čia švęsti tai, kas pasaulyje užgimė prieš daugiau nei 200 metų Bavarijos sostinėje Miunchene. Tai yra didžiausia visuomeninė šventė pasaulyje. Neatskiriami šios šventės akcentai yra gardus alus, skanus maistas ir gera muzika. Be abejonės, ši šventė niekada nepraeina be geros nuotaikos, todėl visiems linkiu kuo geriausios nuotaikos ir gardaus alaus“, – linkėjo A. Vaitkus ir kelis žodžius pridūrė ir vokiečių kalba.
Klaipėdos vokiečių bendrijos pirmininkas Arnoldas Piklaps į šventės svečius taip pat kreipėsi vokiškai.
„Kaip jau sakiau su lietuviškai vokišku posakiu – kol yra alaus, reikia švęsti, tad su švente visus“, – sveikino A. Piklaps.
Po sveikinimų A. Piklaps buvo pakviestas atidaryti simbolinę 20 litrų talpos alaus statinaitę.
„Ačiū jums už gerą nuotaiką, bavarišką energiją. Mielieji, mes jau atidarėme šį „Oktoberfest Klaipėda 2026“. Ačiū merui, Klaipėdos vokiečių bendrijos pirmininkui. Šventė startuoja. Vienintelis prašymas – ant suolų ne negalima šokti, bet privaloma. Būkite geri, saugokite vieni kitus ir kaimynus“, – priminė N. Pareigytė.
Scenoje jau pasirodė grupės „Juziband“, susirinkusiuosius taip pat džiugino N. Pareigytė su grupe, grupė „Memeland“, vakarą vainikuos bavariškos muzikos diskoteka su DJ Drugiu.
Rugsėjo 26-ąją „Oktoberfest“ tęsis. Palapinė susirinkusiesiems bus atverta nuo 16 val., o 17 val. vyks festivalio atidarymas su vedėju Dainiumi Martinaičiu. 18 val. koncertuos grupė „Juziband“, 20 val. – „Biplan“, po jų, 22 val., muzikuos grupė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“, o 23 val. – vėl vyks diskoteka su DJ Drugiu.
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