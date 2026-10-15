Klaipėdos rajone – dar viena nauja ugdymo įstaiga: pradedamos darželio Gargžduose statybos

„Ugdymo įstaigų plėtra – vienas iš mūsų kaip Savivaldybės prioritetų, kuriam skiriame išties didelį dėmesį bei investicijas. Praėjusiais metais atidarėme visiškai naują „Saulės“ mokyklą Sendvaryje, o šiemet prie jos pastatėme tris naujus modulius pirmokams. Taip pat duris rugsėjį atvėrė ir naujas darželis Mazūriškiuose. Darbai ties tuo nesustojo. Vien šiuo metu statome keturias naujas įstaigas – darželį Dercekliuose, priestatą prie Ketvergių pagrindinės mokyklos, Gargžduose – modulius prie lopšelio-darželio „Saulutė“ bei visiškai naują darželį. Net ir tai dar ne pabaiga. Jau pristatyti ir Sendvario „Saulės“ mokyklos priestato projektiniai pasiūlymai. Visi šie darbai leis sukurti beveik 1800 vietų vaikams, suteikiant galimybę mokytis arčiau namų. Na, o šiuo metu taip pat intensyviai ruošiamės ir dar vienos naujos mokyklos statybai Klemiškės I kaime, tad vietų tik daugės“, – sako Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Šiuo metu naujausia rangos darbų sutartis pasirašyta dėl lopšelio-darželio Gargžduose, Karaliaus Mindaugo g. 36. Čia jau aptverta statybvietė, netrukus pradės judėti sunkusis transportas, prasidės sklypo paruošiamieji darbai.
Statomas vieno aukšto darželio pastatas apims kiek didesnį nei 2,5 tūkst. kv. metrų plotą. Bus įrengtos 9 grupės darželinukams ir 3 grupės lopšelinukams, patalpos bus šviesios, erdvios ir šiuolaikiškos, o kiekviena grupė turės tiesioginį išėjimą į lauką. Darželyje bus įrengtas sensorinis kambarys mažiesiems bei universali sporto salė, kurioje vienu metu edukacines ir sportines veiklas galės vykdyti 2 vaikų grupės.
Taip pat suplanuoti ir reikalingi kabinetai įstaigos administracijai bei specialistams, o šalia darželio bus įrengta visa reikalinga susisiekimo infrastruktūra ir automobilių stovėjimo aikštelė.
„Naujojo darželio Gargžduose statybos – tikrai labai lauktas ir reikalingas projektas. Juo ne tik spręsime vietų trūkumą darželiuose, bet ir sukursime naujų darbo vietų specialistams, pedagogams, plėsime, gerinsime ir gražinsime miesto aplinką, infrastruktūrą. Džiaugiamės, kad pavyko rasti rangovą šiam svarbiam statiniui. Tikimės, kad ir patys darbai vyks sklandžiai, o darželiu rajono mažiausieji galės džiaugtis jau labai greitai“, – sako Klaipėdos rajono vicemerė Violeta Riaukienė.
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