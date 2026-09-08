Klaipėdos regiono merai iš Vyriausybės tikisi daugiau dėmesio susisiekimui – keliui, skrydžiams

Prieš ministrų susitikimą su merais Klaipėdos miesto savivaldybėje, Neringos savivaldybės vadovas Darius Jasaitis premjerui Mindaugui Sinkevičiui ir susisiekimo ministrui Jurui Taminskui įteikė bendruomenės parašus dėl kelio tvarkymo.
„Čia buvo visuomenės iniciatyva dėl 14 kilometrų ilgio kelio. Kaip žinoma, kelią turime tiktai vieną į Kuršių neriją, kuriuo galime papulti, esame kitokie nei kiti kurortai“, – BNS sakė meras.
„Bendruomenė, pamačiusi, kad daug metų savivaldai nesiseka įtikinti politikų, jog tą kelią reikia sutvarkyti, inicijavo parašų rinkimą. Kiek spėjo surinkti iki (Vyriausybės – BNS) atvykimo, paprašė juos šiandien įteikti susisiekimo ministrui ir premjerui“, – nurodė D. Jasaitis.
Jo žiniomis, minėtai kelio atkarpai tarp Juodkrantės ir Pervalkos sutvarkyti reikėtų apie 8 mln. eurų.
„Tai praktiškai būtų pusė GPM (gyventojų pajamų mokesčio – BNS) sumos, nugnybiamos nuo Kuršių nerijos kiekvienais metais“, – pažymėjo meras.
„Manome, politikams tai bus pastiprinimas kalbantis su savo aplinka, jog tą vieną kelią reikia sutvarkyti, nes priminsiu, jog jau su kombainais, traktoriais visur važinėjame lygiu asfaltu, o mieste, kuriame gyventojai kiekvienais metais 17–20 mln. vien tik GPM sumoka į bendrą biudžetą, kelio nėra. Manome, kad tai yra šiek tiek nesąžininga ir tikimės, kad į tai bus atsižvelgta“, – teigė D. Jasaitis.
Savo ruožtu Palangos miesto savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus sakė, kad vienas iš pagrindinių regionui svarbių klausimų yra susisiekimas per Palangos oro uostą, kuriame „skrydžių turime ant pirštų suskaičiuoti“.
„Manau, valstybė su savo skatinimo programomis, kur skiria finansavimą tiek Vilniui, tiek Kaunui, turėtų didesnį dėmesį skirti ir Vakarų Lietuvai, todėl, kad, kaip parodė patirtis, tie skrydžiai yra užpildyti“, – teigė Š. Vaitkus.
„Mums reikalinga šitam regionui vokiškoji kryptis, ką mes jau seniai kalbame. Ne tik turizmo, bet ir darbo prasme, nes uosto įmonės didžiulės, kurios turi daug ryšių su Vokietija. (...) Ir reikia kažkaip skristi iš Palangos į Rygą, iš Rygos į Vokietiją“, – kalbėjo meras.
„Šiais laikais ir turizmo prasme žmogus renkasi labai aiškiai – sėda į lėktuvą ir nori atskristi, jis nenori per penkis oro uostus eiti. Tai mums kaip regionui yra labai aktualus šis klausimas“, – pridūrė jis.
Pasak Š. Vaitkaus, savivaldybė tikisi didesnio finansavimo iš Susisiekimo ministerijos skrydžių pritraukimui per rinkodaros procesus.
„Manau, kalbėkime apie kokius dar keletą vokiškosios krypties skrydžių. Ir dar gali būti Skandinavijos skrydžiai, jie visą laiką yra pilni, nes yra labai patogu. (...) Manau, kad pačios skrydžių bendrovės turėtų apsispręsti. Dabar galvojame apie vokiškąją kryptį“, – kalbėjo meras.
Šventosios uosto vystymas, dviračių takai
Taip pat, kaip pažymėjo Š. Vaitkus, penktadienį „didžiuliu įvykiu“ bus pradėta molų statyba jūroje Šventosios uoste.
„Didžioji dalis lėšų jau yra, tai yra ir regiono lėšos, kurios skirtos Palangai. Mes per ilgą laiką išsiderėjome su Finansų ministerija ir su Europos Komisija, kad leistų pakeisti gaires ir tas regionines lėšas, kurios skirtos Palangai, panaudoti molo statybai“, – sakė Palangos meras.
„Renginio metu bus pasirašoma 18 mln. eurų atidarymo eilutė per Centrinę projektų valdymo agentūrą. 10 mln. eurų turime užfiksuota Susisiekimo ministerijoje, kuri statys Šiaurinį molą, ir savivaldybės prisidėjimas“, – nurodė jis.
„Manome, kad per dvejus metus turėsime 660 metrų ilgio molą į jūrą, skirtą pasivaikščiojimui. Ir, be abejo, šiaurinis molas, kuris bus (laivybos – BNS) funkcijai užtikrinti. Tai kiti etapai Šventosios uosto statybos yra negalimi, kol nepasistatysim molų jūroje“, – kalbėjo Š. Vaitkus.
Jis akcentavo, kad tai labai svarbus projektas ne vien pajūrio regionui, bet visai Lietuvai kaip jūrinei valstybei. Numatoma, kad Šventosios uostas po šių darbų talpins apie 450 jachtų, laivelių.
Š. Vaitkus taip pat teigė, kad savivaldybės kalbės apie dviračių takus, kurie leistų dar labiau sujungti Klaipėdos regioną, minėdamas įrengiamą taką į Kretingą bei naują taką iš Palangos centro į Nemirsetą, prie kurio tiesimo prisideda Susisiekimo ministerija.
Susitikime su ministrais taip pat dalyvauja Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus, Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas, Skuodo rajono meras Stasys Gutautas, Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis, Kretingos rajono meras Antanas Kalnius.
BNS rašė, kad išvyka į pajūrio regioną Vyriausybė siekia susipažinti su pajūrio regiono aktualijomis, ministrams pamatyti Klaipėdos regiono problematiką bei išgirsti savivaldos, verslo ir akademinės bendruomenės atstovus.
Vėliau antradienį ministrai apžvelgs Klaipėdos uostą, susitiks su verslo bendruomene. Antrąją vizito dieną – trečiadienį – bus surengtas Vyriausybės posėdis, kuriame ketinama patvirtinti Vyriausybės programos įgyvendinimo planą.
Dar prieš paskyrimą premjeru vasarą M. Sinkevičius žadėjo ypatingą Vyriausybės dėmesį regionams.
Anot Vyriausybės vadovo, kokybiškos sveikatos, švietimo, socialinės ir kultūros paslaugos turi būti prieinamos kiekvienoje savivaldybėje, jis taip pat žadėjo skatinti investicijas, gerai apmokamų darbo vietų kūrimą.
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