Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyrius – be nuolatinio vadovo

Klaipėdos savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus vadovas Andrius Kačalinas patvirtino, kad V. Bubliauskienei sukako pensinis amžius ir tokiu atveju pagal įstatymą valstybės tarnautojas yra atleidžiamas iš pareigų, jeigu nepriimamas sprendimas pratęsti tarnybą.
„Tarnyba nebuvo pratęsta. Švietimo skyriui laikinai vadovauja skyriaus patarėja Simona Šliogerienė. Šiuo atveju tas laikinumas neturi kažkokio apribojimo, bet logiška, kad taip bus, kol į šias pareigas bus paskirtas kitas asmuo. Tai gali būti padaryta paskelbus konkursą arba paskyrus ką nors iš šiuo metu savivaldybės administracijoje dirbančių asmenų“, – teigė A. Kačalinas.
Kol kas konkretaus kandidato, kuris galėtų užimti Švietimo skyriaus vadovo postą, nėra.
„Nuo pat pirmos dienos yra ieškomas pretendentas. Kol kas sprendimas nėra priimtas skelbti konkursą ar ieškoti kandidato administracijoje, bet tai bus padaryta artimiausiu metu. Ilgai nedelsime. V. Bubliauskienės paskutinė darbo diena buvo rugsėjo 5-oji“, – patvirtino A. Kačalinas.
V. Bubliauskienė Švietimo skyriaus vedėja buvo paskirta 2024 metų balandį.
Tuomet ji pakeitė ilgametę skyriaus vedėją Laimą Prižgintienę. Prieš užimdama šias pareigas, V. Bubliauskienė buvo Švietimo skyriaus patarėja.
Buvusi Švietimo skyriaus darbuotoja V. Bubliauskienė savivaldybės Švietimo skyriui vadovavo mažiau nei pustrečių metų.
Anuomet dėl naujo nuolatinio Švietimo skyriaus vedėjo buvo pasirinktas ne konkursas, o kitas įstatymų numatytas pretendento atrankos variantas.
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