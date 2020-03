Klaipėdos senamiestyje – Kaziuko mugė

Šiais metais Kazimierinės uostamiestyje prasidės nemokamu "Klaipėdos" choro, vadovaujamo profesoriaus Kazio Kšano, ir Klaipėdos solistų koncertu, kuris vyks kovo 6 d. 18 val. Žvejų kultūros rūmuose.

Kovo 7–8 d. Kazimierinės tęsis Klaipėdos senamiestyje – Tiltų, Turgaus, Teatro gatvėse ir Teatro aikštėje.

Ir kokia gi Kaziuko mugė be pyragų ir riestainių, be kumpių, dešrų, lašinių, be išradingų puodžių, drožėjų, nėrėjų ir mezgėjų įspūdingų darbų.

Tautodailininkai, amatininkai, liaudies meistrai, ūkininkai, aludariai, kepėjai ir kiti darbštuoliai atvyks ne tik iš visos Lietuvos, bet ir Latvijos bei Lenkijos. Parduodančiųjų ir perkančiųjų derybos, bičiuliai ir šaunių kolektyvų atliekama muzika – tai vis Kaziuko mugės šurmulys.

Šeštadienį ir sekmadienį nuo 11 iki 15 val. Teatro aikštėje gerą nuotaiką skleis, šoks, gros, dainuos ir mugės svečius linksmins Klaipėdos miesto bei krašto atlikėjai.

Šventės atidarymas skelbiamas kovo 7 d. 12 val.

Šeštadienį visus su Kazimierinėmis ir pavasariu sveikins grupė "Pečius griūn" iš Gargždų, linksmos muzikos ansamblis "Padkava" iš Šilalės, liaudiškų šokių ansambliai "Bočiai" ir "Banguolis" iš Palangos, Klaipėdos "Varpo" gimnazijos muzikos ansamblis "Joginta", liaudiškų šokių kolektyvas "Sidabrinė gija" iš Klaipėdos, folkloro ansamblis "Žiogupis" iš Girkalių.

Sekmadienį scena tradiciškai užleidžiama Klaipėdos krašto vaikams ir jaunimui, kurie šventės svečius džiugins instrumentiniais kūriniais, dainomis ir būgnų pasirodymais, o 12 val. bus apdovanoti Klaipėdos miesto švietimo įstaigų piešinių konkurso "Kaziuko svajonė" dalyviai ir nugalėtojai.

Organizatoriai kviečia apkeliauti visą senamiestį, aplankyti kiekvieną prekeivį, pasveikinti su švente ir, žinoma, įsigyti kažką skanaus bei gražaus.