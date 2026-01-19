Klaipėdos SGD paskirstymo stotis pernai pakrovė rekordinį autocisternų skaičių

Kaip pirmadienį pranešė „KN Energies“, pernai pakrauta daugiau nei 1,8 tūkst. autocisternų arba daugiau nei ketvirtadalis visų pakrovimų nuo 2017 m. (beveik 6,4 tūkst.).
Vien per 2025 metų gruodį aptarnautos 277 SGD autocisternos – daugiau nei dvigubai viršijant pastarųjų trejų metų mėnesio vidurkį, jūrinėje grandyje taip pat fiksuotas rekordinis priimtų dujovežių skaičius.
Prie SGD paskirstymo stoties krantinės buvo perkrauti 26 mažos apimties SGD dujovežiai – ketvirtadaliu daugiau nei ankstesniais metais, pernai vien gruodį aptarnauti keturi mažos apimties SGD dujovežiai. Tiek metinis, tiek gruodžio rezultatas yra didžiausias per visą stoties veiklos istoriją.
Nuo stoties veiklos pradžios į autocisternas iš viso perkrauta beveik 260 tūkst. kubinių metrų dujų. Anot „KN Energies“, išdujinus tokį kiekį SGD gaunamos energijos, pusmetį trunkantį šildymo sezoną pakaktų aprūpinti apie 11 tūkst. renovuotų daugiabučių, turinčių 60 butų.
Vien pernai į autocisternas krauta 74,7 tūkst. kub. metrų SGD, kurių visam šildymo sezonui pakaktų apie 3,1 tūkst. daugiabučių.
Pernai antžeminiu transportu daugiausia SGD – daugiau kaip pusė – buvo nugabenta į Lenkiją, trečdalis – į Estiją, likusi dalis – į Lietuvą bei Latviją.
Vertinant visą stoties veiklos laikotarpį, beveik 80 proc. SGD iš Klaipėdos pasiekė Lenkijos rinką, daugiausia šios šalies šiaurės rytinę dalį.
Klaipėdos SGD paskirstymo stoties komercinis operatorius šešerius metus yra Lenkijos energetikos koncernas „Orlen“.
Pagal 2020 metais sudarytą ir 2025-aisiais penkeriems metams pratęstą strateginės partnerystės sutartį, „Orlen“ Klaipėdoje vykdo SGD prekybos veiklą ir bendradarbiauja su mažos apimties SGD rinkos dalyviais regione.
„KN Energies“ yra atsakinga už techninį šios stoties operavimą – jos priežiūrą, valdymą, krovos operacijų įgyvendinimą.
„Prieš beveik dešimt metų, kai Klaipėdos SGD terminalas jau veikė, o SGD paskirstymo stotis buvo tik idėja, siekėme vieno tikslo – padidinti turimos infrastruktūros pridėtinę vertę ir sukurti regioninę SGD vertės grandinę. Šiandien matome, kad, pasitelkus strateginį partnerį „Orlen“, ši vizija veikia praktiškai, generuoja realią naudą ir yra vis paklausesnė tarp ja besinaudojančių pramonės įmonių, šilumos gamintojų, laivybos industrijos, namų ūkių bei SGD degalinių net keturiose valstybėse“, – pranešime sakė „KN Energies“ komercijos direktorius Mindaugas Navikas.
Pasak jo, 2017 metais pradėjus veikti Klaipėdos SGD paskirstymo stočiai, SGD paslaugos tapo prieinamos ne tik didelius kiekius užsakantiems Klaipėdos SGD terminalo naudotojams, bet ir mažesnių dujų kiekių prisireikiantiems klientams, pavyzdžiui, priėjimo prie dujotiekių neturinčiuose Druskininkuose.
Klaipėdos paskirstymo stotis yra antžeminis mažos apimties SGD terminalas, įsikūręs uostamiesčio skystųjų energijos produktų terminale prie uosto vartų.
SGD paskirstymo stotį sudaro penkios po 1 tūkst. kubinių metrų talpos antžeminės SGD talpos bei infrastruktūra, skirta SGD perkrovai iš ir į laivus, autocisternas ir ISO standartą atitinkančius konteinerius.
Į stotį SGD gali būti tiekiamos mažos apimties dujovežiais tiek iš Klaipėdos terminalo, tiek iš kitų Baltijos ir Šiaurės jūros regiono terminalų.
