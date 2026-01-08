„Klaipėdos sukilėlių takais“ vyks jau 25-ąjį kartą: žygyje bus netikėtumų

Siekė suklaidinti priešus
Šįkart organizatoriai pasistengė priminti prancūzus klaidinusį Lietuvos kariuomenės manevrą, juk 1923-iųjų sausio įvykiams ruoštasi iš anksto ir planuota, kaip atitraukti priešininkų pajėgas nuo tų vietų, kur ketino patys pulti.
Kaip pasakojo vienas pagrindinių žygio organizatorių Algirdas Grublys, dar prieš sausio 15-ąją civiliais persirengę kariškiai surengė klaidinantį manevrą ir žygiavo pro Tauralaukį į Girulius.
Todėl prancūzai pasiuntė savo pajėgas į apkasus toje pusėje, o Sendvario dvarą paliko neapsaugotą. Tuo pasinaudoję sukilėliai būtent čia vykdė pagrindinį puolimą.
Šių metų žygis iš dalies atkartos šį klaidinantį manevrą. Žygis bus ne ką trumpesnis nei ankstesnieji ir kupinas netikėtumų bei iššūkių.
Laukia nelengvas kelias
Žygeiviai kviečiami sausio 16-osios, penktadienio, vakare nuo 18 val. registruotis Klaipėdos valstybinėje kolegijoje (Jaunystės g. 1).
21 val. prieš Klaipėdos valstybinę kolegiją įvyks iškilminga žygio dalyvių rikiuotė, žygio pabaiga planuojama 6 val. ryto.
Žygio dalyviams patariama savo transporto priemones palikti prie Klaipėdos centrinio stadiono, o starto vietą pasiekti miesto viešuoju transportu.
Kolegija yra netoli buvusio Paupio kaimo, būtent jo teritorija, kairiuoju Dangės krantu nakties žygio dalyviai pėdins iki Tauralaukio.
Tuomet būrys pereis į dešinįjį Dangės krantą ir juo eis iki Purmalių piliakalnio, ten bus pirmoji poilsio stotelė. Toliau žygio takas ves palei Purmalės upelį į Girulių mišką.
Pasukę pro televizijos bokštą žygeiviai pereis geležinkelį ir miško taku išeis prie jūros.
Pajūriu jie žingsniuos iki pat šiaurinio molo, toliau patrauks per Melnragę, pereis geležinkelį ir pasieks centrinį Klaipėdos stadioną, kur ir baigsis 24 kilometrų žygio maršrutas.
Nori kuo daugiau iššūkių
A. Grublys pasakojo, kad sukilėliai žygiavo paprasčiau. Jie nuėjo iki Tauralaukio, o tuo metu iš Kretingos geležinkeliu drezina atvažiavo šaulių grupė ir užėmė Girulių geležinkelio stotį.
Panašių manevrų buvo ne vienas, o šių metų žygio organizatoriai nusprendė sujungti kelis taškus.
Savaitės pradžioje dalyvauti žygyje jau buvo užsiregistravę apie 500 dalyvių, organizatoriai tikisi, kad kitą penktadienį iš starto vietos pajudės apie 3 tūkst. žygeivių.
„Sniegas – pats tas malonumas, jis suteikia šviesos. Sniegas geriau negu pernykštis purvas. Mūsų žygių dalyviai pratę prie tokių dalykų. Kartą ėjome iš Priekulės, tada buvo prisnigę iki juosmens. Bus įdomių ir ne visiems matytų vietų. Pavyzdžiui, ties Kalote yra požeminė perėja po Palangos plentu. Žadame ten įrengti šviečiančias instaliacijas. Nusileidę nuo piliakalnio visi turės įveikti lieptą per upelį. Jei kas nors sušlaps kojas, bus dar įdomiau. Žmonės prieš žygį klausinėja, ar bus ekstremalių ruožų, – niekas nenori vaikščioti plentais ir takeliais. Didįjį poilsį ir šiltą maistą planuojame ties Girulių paplūdimiu“, – pasidalijo žiniomis A. Grublys.
Nakties žygį jau 25-ą kartą organizuoja Lietuvos kariuomenės (LK) kūrėjų savanorių sąjungos Klaipėdos skyrius, padedamas Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (jūros) šaulių 3-iosios rinktinės ir LK Klaipėdos įgulos karininkų ramovės.
