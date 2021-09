Klaipėdos universitetinė ligoninė išbandė jau antrą robotinę chirurginę sistemą

Ją, sumontuotą demonstracijai ir išbandymui, medikams pristatė iš Jungtinės karalystės atvykę šios robotinės sistemos kūrėjai.

„Ne paslaptis, kad medicininės technologijos vystosi sparčiai, ne išimtis ir robotinė chirurgija. Neseniai Europos Sąjungoje pradėta diegti trečioji robotinė „Versius“ sistema (Klaipėdos universitetinėje ligoninėje sėkmingai taikoma „Senhance“), kuri šiandien pasiekė ir Lietuvą. Klaipėdos universitetinės ligoninės specialistai turėjo išskirtinę galimybę palyginti naująją „Versius“ CMR kompanijos robotinę sistemą su ligoninėje jau sėkmingai trečius metus robotinei chirurgijai naudojama „Senhance Asensus“ robotine sistema, išgryninti jų abiejų privalumus ir trūkumus, o tuo pačiu ir planuoti tolimesnį robotinės chirurgijos vystymąsi bei progresą Klaipėdos universitetinėje ligoninėje“, – sako KUL Chirurgijos departamento vadovas prof. habil. dr. Narimantas Evaldas Samalavičius.

„Versius“ robotinės sistemos gamintojas yra CMR (Cambridge Medical Robotic) kompanija, įsikūrusi Jungtinėje karalystėje. „Buvo atlikta pirmasis tūkstantis operacijų. Šios sistemos patikimumas ir saugumas įrodytas chirurgiškai gydant įvairius chirurginius susirgimus. Tais pačiais metais gauta ir Europinė akreditacija, pradėtos operacijos Jungtinėje Karalystėje. Pirmoj šalis Europoje, kurioje atlikta robotinė operacija „Versius“ sistema tapo Prancūzija (ši sistema pradėta naudoti 2020 metų rudenį). Tikėtina, kad pasaulinė pandemija sutrukdė sklandžiai ir savalaikiai šią sistemą įdiegti plačiau, bet pastaruoju metu visa eilė gydymo įstaigų įvairiose Europos sąjungos šalyse šią įrangą jau įsigijo ar planuoja ją įsigyti“, – KUL medikams pasakojo šios sistemos kūrėjai.

Kaip pastebi N. E. Samalavičius, kai kurie „Versius“ robotinės sistemos principai yra tokie pat, kaip ir Klaipėdos universitetinėje ligoninė sėkmingai naudojamos „Senhance“ robotinėje sistemoje: „Atvira“ chirurginė konsolė, atskiros roboto „rankos“. Ir tai, kas labai svarbu – daugkartinio naudojimo robotiniai instrumetai, kuriuos nuolat tobulinant, jų pakartotino naudojimo laikas ilgėja.“

Klaipėdoje jau trečius metus operuojama naudojant „Senhance“ robotinę sistemą – tai JAV kompanijos „Asensus Surgical“ produktas, kuris buvo pradėtas kurti 2000 metais, o klinikoje atsirado 2015 metais – pirmoji šio tipo robotinė sistema buvo instaliuota Romoje, Italijoje.

Šiuo metu „Senhance Asensus“ robotinės sistemos yra instaliuotos Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, Italijoje, Olandijoje, JAV, Japonijoje, Taivane bei kitose šalyse (Kroatijoje, Kazachstane, Maroke, Baltarusijoje), na ir žinoma jau Lietuvoje.

Pasak Klaipėdos universitetinės ligoninės Chirurgijos departamento vadovo, šios robotinės sistemos vienas iš itin svarbių privalumų – operacijos kaštai yra ne didesni nei operuojant kitu mažai invaziniu būdu – laparoskopiškai. Tai įgalina robotines operacijas atlikti be papildomų didelių kaštų, kurie tektų ar pacientui, ar gydymo įstaigai. Be to, yra įdiegta ir keletas naujų technologinių sprendimų – kamera, kuri padeda chirurgui matyti operacinį lauką, valdoma paties chirurgo akimis, ir yra taktilinis jutimas-atsirėmus chirurginiu instrumentu į kietesnį paviršių, tą jaučia ir pats chirurgas, valdydamas operaciją iš chirurginės konsolės. Ligoninės vadovai ir medikai pastebi, kad šios chirurgijos rūšies pranašumus, lyginant su tradicine chirurgija, įvertina ir pacientai, ir operacijose dalyvaujantis personalas.

Robotinės operacijos pasižymi minimalia chirurgine invazija. Jų metu vietoje didelio pjūvio atliekami tik maži pjūveliai. Taip išvengiama atviro ertmės sąlyčio su aplinka, egzistuoja mažesnė infekcijos tikimybė, o proceso metu pacientas praranda mažiau kraujo. Visa tai lemia geresnę žmogaus pooperacinę būklę: jaučiamas mažesnis skausmas, greičiau sveikstama, sparčiau sugrįžtama į įprastą gyvenimą, mažiau tikėtinos komplikacijos.

„Robotinės chirurgijos „atėjimas“ į Klaipėdos universitetinę ligoninę tapo proveržiu Baltijos šalių medicinoje. Pirmieji įdiegėme ir sėkmingai įsisavinome robotinę sistemą ne tik Lietuvoje, ber ir Baltijos šalyse. Džiaugiamės, kad mūsų įdirbį pastebėjo ir pirmiesiems Lietuvoje ir Baltijos šalyse pristatė antrąją robotinę sistema „Versius“. Vertinant sėkmingus robotikos rezultatus ir pranašumus pacientų atžvilgiu, galvojame apie plėtrą, kadangi yra tiek robotu norinčių operuoti chirurgų, tiek juo norinčių operuotis pacientų. Dabar jau drąsiai galima pasakyti, kad robotinė chirurgija Klaipėdos universitetinėje ligoninėje ne tik įdiegta bet ir pilnai įsisavinta, tapo rutinine chirurgijos dalimi, atliekamos operacijos darosi vis sudėtingesnės, kasdieniai kaštai saikingi, o operacijų trukmė panaši į alternatyviais būdais atliekamas operacijas“, – sako ligoninės vyriausiasis gydytojas prof. habil. dr. Vinsas Janušonis.

Klaipėdos universitetinėje ligoninėje robotinės operacijos atliekamos pilvo chirurgijoje, ginekologijoje ir urologijoje, o dažniausiai operuojami yra onkologiniai pacientai. Kas gi išmokė ši neįkainuojama patirtis? „Trumpai galima būtu pasakyti taip: ta pati ligoninė, tie pats medicinos personalas, ta pati chirurgija, tačiau kokybiškai pranašesnė – tikslesnė operacija, kokybiškesnis organo ar jo dalies pašalinimas, mažiau kraujo praradimo, greitesnė reabilitacija, geresni funkciniai rezultatai. Taip pat ir tikėtina geresni onkologiniai rezultatai. Reikėtų pažymėti, jog per visą šį sudėtingą naujos technologijos įsisavinimo etapą nebuvo nei vienos robotinei įrangai ar jos poveikiui priskirtinos komplikacijos“, – robotinės chirurgijos pranašumus vardija prof. habil. dr. N. E. Samalavičius.

Pasak ligoninės medikų, labai svarbus ir mokslinis įdirbis – tai savos ir jau kai kuriose srityse unikalios Klaipėdos universitetinės ligoninės specialistų patirties apibendrinimas, mokslinės publikacijos, tarptautinės ir respublikinės konferencijos. Surengta jau ne viena tarptautinė ar respublikinės mokslinė-praktinė konferencija, kuriose vienu ar kitu aspektu nagrinėtos robotinės chirurgijos patirtis ir problemos. Klaipėdos universitetinės ligoninės medikų publikuotų mokslinių straipsnių robotine tema prestižiniuose užsienio šalių ir Lietuvos moksliniuose leidiniuose skaičius jau siekia beveik 30. Pažymėtina, kad visos robotinės operacijos nuodugniai registruojamos ne tik ligoninės duomenų bazėje, bet ir tarptautiniame TRUST robotinės chirurgijos registre.

„CMR Surgical Europe“ komercijos direktorius Colin Eke: „Matome, kaip technologijos keičia chirurgiją. Vertiname Klaipėdos universitetinės ligoninės, kurioje vienintelėje Lietuvoje ir Baltijos šalyse, įdiegta ir puikiai vystoma robotinė chirurgija, didžiulį įdirbį ir patirtį robotinėje chirurgijoje. Su ligoninės Chirurgijos departamento vadovu prof. habil. dr. Narimantu Evaldu Samalavičiumi jau senokai kontaktuojame ir kalbamės apie robotinės chirurgijos potencialą. Drąsiai galiu pasakyti, kad Klaipėdos universitetinė ligoninė tikrai gerai atrodo lyginant su kitomis ligoninėmis pasaulyje, robotinės chirurgijos kontekste. Matome didžiulį potencialą šioje ligoninėje ir galimybes plėtrai. Strategiškai mums Europos regionas yra labai svarbus, kadangi mūsų robotinės sistemos jau veikia pietų Europoje, Lenkijoje. Siekiame plėsti savo sprendimus centrinėje ir rytų Europoje, Skandinavijoje. Matome, kad Lenkija, Lietuva ir kitos Baltijos šalys turi didelį potencialą. Pagal užklausių kiekį, matome, kad rytų ir centrinė Europa yra imli technologijoms ir mes norime adaptuotis. Todėl įsteigėme biura Varšuvoje, kuris bus atsakingas ir už Lietuvos rinką“.