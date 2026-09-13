Klaipėdos universitetui valstybė perleis valdyti Botanikos sodo mokslo pastatą

Uostamiestyje, Kretingos g. 92, esantis 182 kvadratinių metrų nekilnojamasis turtas bei šalia esantis pėsčiųjų-dviratininkų takas pirmiausiai bus perduotas ŠMSM.
Vėliau, ministerijai įregistravus daiktines teises Nekilnojamojo turto registre, pagal pasitikėjimo sutartį 99 metams Botanikos sodo mokslo pastatas bus perleidžiamas Klaipėdos universiteto veikloms vykdyti.
„Perdavus nurodytą nekilnojamąjį turtą Klaipėdos universitetui bus užtikrintas efektyvus ir racionalus valstybės turto valdymas bei jo naudojimas pagal paskirtį, bus sudarytos prielaidos kokybiškai vykdyti universiteto mokslo, studijų, visuomenės informavimo, neformaliojo švietimo ir aplinkosauginio ugdymo veiklas, įgyvendinti universiteto statute nustatytas funkcijas ir užtikrinti projekto tęstinumo reikalavimų įgyvendinimą“, – teigiama Vyriausybės nutarime.
Pažymima, kad minėtasis mokslo pastatas atsirado universitetui 2021–2024 m. įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) lėšomis finansuojamą Botanikos sodo infrastruktūros pritaikymo aplinkosauginiam švietimui projektą.
Teigiama, šiose patalpose vyksta Klaipėdos universiteto organizuojami pažintiniai užsiėmimai, parodos, edukacijos, organizuojami seminarai.
Tuo metu pėsčiųjų-dviratininkų takas su naujai įrengtais apšvietimo tinklais ir pavėsinėmis, yra pritaikytas žmonėms su negalia.
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