Klaipėdos uostas: susitarimai su JAV Majamio uostu ir Corpus Christi atveria naujų galimybių

„Tarp 70 valstybių, su kuriomis Klaipėdos uostas jungia Lietuvą, JAV yra viena iš trijų reikšmingiausių krypčių pagal krovos apimtį. Stipriname bendradarbiavimą su partneriais JAV ir siekiame, kad Klaipėdos uostas taptų vis svarbesniais JAV vartais į Europą“, – pranešime sakė Algis Latakas.
Be minėtų susitarimų, Klaipėdos uosto vadovai su JAV kruizinės laivybos milžine „Carnival Corporation“ aptarė perspektyvas pritraukiant daugiau laivų, populiarinant Lietuvos kryptį ir didinant Baltijos jūros maršrutų žinomumą.
Bendradarbiavimo susitarimu su Majamio uostu įsipareigota keistis informacija apie uostų krovos ir kruizinės laivybos galimybes, planuojamus infrastruktūros plėtros projektus, žiniomis siekiant padidinti kruizų ir krovinių apimtį.
Ketinimų laišku su Corpus Christi regionine ekonominės plėtros korporacija sutarta plėtoti bendradarbiavimą suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) bei energetikos ir logistikos srityse.
Pasak pranešimo, SGD yra svarbi viso per Klaipėdos uostą gabenamo JAV krovinių srauto dalis – pernai uoste perkrauta 2,6 mln. tonų JAV krovinių – 6,6 proc. visos uosto krovos.
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