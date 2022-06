Klaipėdos uosto netenkina grūdų vežimas per Lenkiją

Pirmajam traukiniui su Ukrainos grūdais pasiekus Klaipėdos uosto krovos kompaniją „Bega“, uostas teigia, kad transportavimas per Lenkiją neišnaudoja visų uosto galimybių. Anot bendrovių, efektyvi logistika įmanoma tik per Baltarusiją – tuomet uostas galėtų krauti apie 10 mln. tonų grūdų, o vežant per Lenkiją – tik apie 1 mln., rašo „Verslo žinios“.