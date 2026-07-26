Klaipėdos valdžia sieks įamžinti miesto įkūrėjus

Savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo departamento direktoriaus Ričardo Zulco teigimu, paminklas įkūrėjams yra miesto pagarba savo praeičiai ir įkvėpimas ateities kartoms.
„Atminimo įamžinimas padeda formuoti unikalią miesto tapatybę, kuria galime didžiuotis ir perteikti kitiems. Miestas yra stiprus savo istorija, o paminklas miesto įkūrėjams leis mums išlaikyti gyvą ryšį su savo šaknimis, primins, iš kur atėjome, ir padės geriau suprasti, kas esame šiandien“, – komentare BNS teigė R. Zulcas.
„Paminklas – tai padėka tiems, kurie turėjo viziją tuščioje vietoje pamatyti ateities miestą ir drąsos paversti tą viziją realybe. Tai ne tik praeities pagerbimas, bet ir ateities vizijos sustiprinimas, skatinantis mus visus tapti aktyviais savo miesto kūrėjais“, – sakė jis.
Idėja įrengti paminklą, anot savivaldybės, kilo sulaukus iniciatyvos iš visuomenės – 2024 metų balandį buvo gautas Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno kreipimasis.
Vėliau šį klausimą svarstė Žymių žmonių, istorinių datų ir įvykių įamžinimo darbo grupė, ji bendru sutarimu pritarė idėjai įamžinti miesto įkūrėjus.
„Nuspręsta, kad būtų tikslinga pagerbti ne vieną asmenį, o visą istorinę bendruomenę, prisidėjusią prie miesto atsiradimo“, – sakė savivaldybės atstovas.
Savivaldybė yra paskelbusi paminklo sukūrimo ir pastatymo projekto konkursą. Pateiktas projektas turi apimti memorialinio kūrinio meninius, architektūrinius ir techninius sprendinius, jo integravimą į pasirinktą vietą.
Darbams numatyta skirti ne daugiau kaip 150 tūkst. eurų. Projektai, kurių siūloma kaina viršys nustatytą maksimalią sumą, bus atmesti.
Taip pat numatyta piniginėmis premijomis apdovanoti pirmąsias tris vietas užėmusius dalyvius.
Konkurso laimėtoju bus paskelbtas tik vienas dalyvis, surinkęs daugiausiai balų ir atitinkantis visus kvalifikacinius reikalavimus.
Pasak savivaldybės, memorialui numatytos dvi galimos vietos – ant Klaipėdos piliavietės bastiono prie vėliavos arba Žvejų gatvėje, priešais „La Familia“ restoraną, dabartinės vėtrungės vietoje.
„Konkurso dalyviai galės pasirinkti, kuri vieta geriausiai dera su jų siūloma menine idėja“, – teigė R. Zulcas.
Klaipėdos miesto – tuometinio Memelio – pradžia siejama su 1252 metų rugpjūčio 1 diena, kai Kuršo vyskupas Heinrichas von Lutzelburgas (Heinrichas fon Liucelburgas) ir Livonijos ordino magistras Eberhardtas von Seine (Eberhardas fon Zeine) sudarė sutartį dėl pilies ir miesto įkūrimo Dangės ir Nemuno – Memelio – upių santakoje.
Pirmoji medinė Memelburgo pilis buvo pastatyta 1252 metų rudenį. Aplink pilį pradėjo kurtis gyvenvietė, vėliau tapusi miestu.
Miesto steigėjai 1257–1258 metais suteikė Klaipėdai Liubeko teises. Dabartinėje Lietuvos teritorijoje Klaipėda yra pirmasis miestas, gavęs savivaldos teises.
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