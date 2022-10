„Klaipėdos vanduo“ informuoja apie kainų pokyčius nuo kitų metų vasario

„2022 metais elektros sąnaudos, lyginant su ankstesniais metais, jau išaugo tris kartus, o šiemet per pirmą pusę metų elektros išlaidos buvo didesnės nei praėjusiais metais per visus metus ir šios sąnaudos toliau intensyviai auga. Vien už rugpjūtį sąskaita už elektrą siekė per 500 tūkstančius eurų, o tai sudaro beveik pusę praėjusių metų įmonės pelno. Tad jei neišaugusios elektros kainos, klientams mūsų teikiamų paslaugų kaina būtų padidėjusi 0,14 Eur/m3, pagrinde dėl būtinųjų investicijų, užtikrinant kokybišką geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina 0,42 Eur/m3 didėja vien tik dėl išaugusių elektros išlaidų, o tai sudaro 75 procentus kainos augimo“, – sako bendrovės „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.

Dabar klientai, gyvenantys butuose, mokėjo 1,65 Eur/m3, nuo vasario pasikeitus kainai mokės 2,22 Eur/m3 be PVM, gyvenantys nuosavuose namuose mokėjo 1,63 Eur/m3, mokės 2,20 Eur/m3 be PVM, juridiniams asmenims kaina kinta nuo 1,68 Eur/m3 iki 2,25 Eur/m3 be PVM, vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas klientams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, bei klientams, atsiskaitantiems daugiabučio namo įvade, kaina kinta nuo 1,59 Eur/m3 iki 2,16 Eur/m3 be PVM.

Vidutiniškai vienas asmuo per mėnesį suvartoja 3 m3 vandens, tad pasikeitus kainai jo mėnesio išlaidos už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą vidutiniškai padidės 1,71 Eur, o keturių asmenų šeimai, suvartojančiai apie 10 m3 vandens, mėnesio išlaidos padidės 5,70 Eur. Abonentinis mėnesio fiksuotas mokestis didėja neženkliai. Abonentinis mokestis klientams, gyvenantiems butuose, padidėja tik 0,01 Eur/butui per mėnesį, o klientams, gyvenantiems nuosavuose namuose, abonentinis mokestis net sumažėja 0,01 Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį. Juridiniams asmenims abonentinis mokestis didės priklausomai nuo apskaitos prietaiso tipo ir diametro.

Kainų pokyčiuose taip pat atsispindi ir 2020–2021 metų investicijos. Per šiuos metus įgyvendintų ir prieš pora mėnesių VERT suderintų investicijų vertė siekė 7,7 mln. Eur. Bendrovė „Klaipėdos vanduo“, siekdama, kad visi bendrovės klientai nenutrūkstamai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas, taip pat būtų užtikrintas aplinkos taršos mažinimas, investavo į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą bei rekonstrukciją Klaipėdos mieste ir rajone. Investuota į vandens gerinimo įrenginius, Klaipėdos rajone užtikrinant nenutrūkstamą kokybiško vandens tiekimą išgręžti keturi nauji vandens gręžiniai, įgyvendinta vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija bei statyba.

„Ir ateityje planuojame investicijas, ne tik užtikrinančias nepertraukiamą kokybiškų paslaugų tiekimą, bet ir didinančias energetinį nepriklausomumą. Nes tik tokiu atveju galėsime amortizuoti nuolat augančias energetikos sąnaudas ir užtikrinti klientams stabilią paslaugų kainą. Jau šiemet investavome į saulės jėgaines Ryšininkų gatvėje ant administracinių pastatų, ši investicija atsipirks per kelis metus bei šiemet sutaupys apie 60 tūkstančių eurų. Taip pat pradedame viešųjų pirkimų procedūras saulės elektrinių parko statyboms Gargžduose. Planuojame statyti 3200 kW saulės jėgainių parką, kuris papildomai dar pagamins apie 3,3 milijonus kWh „žalios“ elektros energijos per metus. Apie 15 tūkstančių kvadratinių metrų plote bus statoma daugiau nei 8 tūkstančiai saulės modulių vienetų. Įrengus saulės elektrinių parką Gargžduose, skaičiuojame, kad vertinant dabartinėmis elektros kainomis per metus sutaupysime apie 1,5 milijonų eurų“, – ateities planais dalijasi „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius B. Jonikas.

Nuo vasario mėnesio keičiasi ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina. Dabar juridiniai asmenys moka 0,12 Eur/m3, nuo vasario turėtų mokėti 0,17 Eur/m3. Už paviršinių nuotekų tvarkymą moka tik juridiniai asmenys, gyventojams šis mokestis netaikomas.

Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos paslaugų kainos paskutinį kartą keitėsi 2022 metų vasarį. Naują kainodarą dar turės patvirtinti Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių tarybos.