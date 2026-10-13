Klaipėdos viešojo transporto atnaujinimas

„Klaipėda turi ambiciją būti ekologiško viešojo transporto lydere Lietuvoje. Šiandien tai jau nėra vien planas – miestiečiai kasdien mato ir naudojasi rezultatu: mūsų gatvėmis važiuoja elektriniai, dujiniai ir hibridiniai autobusai. Investicijos į švaresnį transportą pirmiausia yra investicijos į žmogų – švaresnį orą, mažesnį triukšmą ir patogesnę miesto aplinką. Norime, kad klaipėdiečiui viešasis transportas būtų ne tik patogus būdas pasiekti darbą, namus ar mokyklą, bet ir natūrali tvaraus miesto gyvenimo dalis“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
12 metrų ilgio „Iveco Bus Urbanway“ autobusais numatyta aptarnauti tik Klaipėdos miesto maršrutus. Tai hibridiniai autobusai, kuriuose naudojamos suslėgtos gamtinės dujos ir elektros energija varoma pavara.
Šių autobusų atsiradimas Klaipėdoje – didžiausios iki šiol „Klaipėdos paslaugų“ investicijos į tokio tipo transporto atnaujinimą dalis.
„Mums svarbu ne tik įsigyti naują techniką, bet ir sukurti visą jos eksploatacijai reikalingą infrastruktūrą: užpildymą, servisą, plovimą, kvalifikuotą priežiūrą. Esu dėkingas visam kolektyvui bei partneriams, kad abu šiems metams suplanuoti didžiulės svarbos darbai jau įgyvendinti: naujieji hibridiniai autobusai važiuoja miesto maršrutais, o jų aptarnavimui skirta dujų užpildymo infrastruktūra veikia. Tai leidžia mums nuosekliai siekti tikslo, kad Klaipėdos viešasis transportas būtų kuo mažiau taršus, patogus ir patikimas“, – teigė UAB „Klaipėdos paslaugos“ generalinis direktorius Vaidas Ramanauskas.
Kuras autobusams – iš maisto atliekų
Naujieji autobusai pritaikyti Lietuvos klimato sąlygoms – jie gali būti eksploatuojami esant temperatūrai nuo –30 iki +35 °C. Tai ypač aktualu Klaipėdoje, kur viešasis transportas turi patikimai veikti tiek žiemos šalčių, tiek vasaros karščių, taip pat permainingų pajūrio orų sąlygomis.
Autobusų salone įrengtos 32 sėdimos vietos, numatytos specialios erdvės mamoms su vaikais ir žmonėms su specialiaisiais poreikiais.
Vienas hibridinis per metus vidutiniškai turėtų nuvažiuoti iki 70 tūkst. kilometrų, o vienu kuro užpildymu gali įveikti iki 500 kilometrų. Tai svarbūs parametrai intensyviam miesto viešojo transporto darbui.
Klaipėdos pasirinkimas derinti elektrinį ir dujomis varomą transportą nėra atsitiktinis. Bendrovė jau virš 20 metų investuoja į mažataršes technologijas – jos parke eksploatuojami tiek elektriniai, tiek dujomis varomi autobusai. Beje, dujiniai „Klaipėdos paslaugų“ autobusai užpildomi biometanu, kurio gamybai be kita ko naudojamos ir klaipėdiečių išrūšiuotos maisto atliekos.
„Ekologiškas viešasis transportas nėra vien elektra varomi autobusai. Mūsų tikslas – naudoti tas technologijas, kurios leidžia mažinti taršą ir kartu užtikrinti patikimą keleivių vežimą, optimizuoti kuro sąnaudas. Hibridiniai autobusai šiuo požiūriu suteikia papildomų galimybių, nes sujungia dujinio kuro ir elektros pavaros privalumus“, – teigė V. Ramanauskas.
Nuo laukimo prie veikiančios infrastruktūros
Kartu su autobusų atnaujinimu įgyvendintas ir kitas svarbus projektas – UAB „Klaipėdos paslaugos“ teritorijoje įrengtas naujas CNG užpildymo terminalas. Jame „Iveco Bus Urbanway“ yra paruošiami naujai darbo dienai.
Iki šiol didesnis dujinių autobusų skaičius kėlė papildomų iššūkių. Intensyviausiu metu prie esamos senos užpildymo degalinės su 4 užpildymo punktais susidarydavo transporto priemonių eilės. Naujoji infrastruktūra, susidedanti iš 19 kolonėlių su dviem išdavimo pistoletais kiekviena, iš esmės pakeis situaciją – „Klaipėdos paslaugų“ vairuotojams nebereikės gaišti laiko laukiant eilėje.
Terminale naudojama lėtojo užpildymo technologija: autobusai dujomis pripildomi per naktį, t. y. tuo metu, kai jie stovi bendrovės teritorijoje. Ryte transporto priemonės jau būna paruoštos darbui. Tokiu būdu užpildymo procesas integruojamas į įprastą autobusų paruošimą reisams, panašiai kaip naktį kraunami elektriniai autobusai.
Naujasis terminalas suteikia galimybę vienu metu aptarnauti iki 38 transporto priemonių.
Kuo išsiskiria naujieji hibridiniai autobusai?
- Hibridinė pavara – autobusai naudoja CNG ir elektros energiją.
- Mažesnės emisijos – naudojant biometaną, emisijų mažinimo potencialas gali siekti iki 83 proc., palyginti su įprastu dyzeliniu kuru.
- Mažesnis triukšmas – elektrinės pavaros dalis ypač aktuali važiuojant miesto režimu.
- Iki 500 km vienu užpildymu – tai leidžia autobusams patikimai ir nepertraukimai dirbti intensyviuose miesto maršrutuose.
- Apie 70 tūkst. km per metus – tokiai metinei ridai pritaikytos transporto priemonės skirtos intensyviai viešojo transporto eksploatacijai.
- Darbas nuo –30 iki +35 °C – autobusai pritaikyti Lietuvos klimato sąlygoms.
- Komfortas keleiviams – 32 sėdimos vietos, specialios zonos mamoms su vaikais ir žmonėms su specialiaisiais poreikiais.
- Pritaikymas įvairiems poreikiams – autobusuose įrengtas kontrastinis salono grindų žymėjimas, taip pat mygtukai su piktograminiu žymėjimu, švieslentės, taip pat garsiakalbiai tiek viduje, tiek išorėje.
- Mažesnė apkrova vairuotojui – ergonomiškai įrengta darbo vieta ir šiuolaikinės saugumo sistemos.
- Veikianti užpildymo infrastruktūra – naujajame CNG terminale autobusai gali būti pripildomi naktį, todėl vairuotojams nebereikia laukti užpildymo ciklo, ryte jie būna paruošti darbui maršrutuose.
- Įsigijimo forma - veiklos nuoma: net 10 metų be aptarnavimo ir remonto rūpesčių.
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