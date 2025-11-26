Klinikoje „Testas“ – druskų galia: haloterapija padeda įveikti ne tik kvėpavimo takų ligas

Raktas į geresnę sveikatą
Haloterapija, arba kitaip – gydymas druska, sulaukia vis daugiau dėmesio, ieškant ne tik natūralių, moksliškai patikimų, bet ir efektyvių būdų stiprinti organizmą bei spręsti konkrečius sveikatos negalavimus.
Klinikoje „Testas“ įrengtame haloterapijos komplekse pacientai kvėpuoja ekologiška, be cheminių priemaišų druska, atvežta iš Lenkijos – iš vienų seniausių ir garsiausių Europoje Veličkų druskų kasyklų.
Halokameroje sukurtas dirbtinis sveikatinantis mikroklimatas: palaikoma pastovi temperatūra, drėgmė, o specialūs halokompresoriai į aplinką purškia sausą druskos aerozolį. Tai leidžia pasiekti gydomąjį poveikį, prilygstantį buvimui tikroje druskų kasykloje.
Pasak klinikoje „Testas“ dirbančios vaikų gydytojos pulmonologės Liudmilos Pliuškienės, tokios procedūros yra puiki alternatyva ar papildoma priemonė, nereikalaujanti vaistų.
„Haloterapija yra nemedikamentinis gydymo ir profilaktikos metodas. Smulkus sausos druskos aerozolis, pakliuvęs į kvėpavimo takus, veikia bronchų gleivinėje esantį virpamąjį epitelį, atkuria jo funkciją, skystina sekretą ir lengvina jo išsivalymą. Taip pat ši procedūra stabdo bakterijų dauginimąsi ir teigiamai veikia imunitetą“, – aiškino ilgametę patirtį turinti „Testo“ gydytoja.
Nuo sinusitų iki alergijų
Haloterapija pirmiausia rekomenduojama kvėpavimo takų ligų gydymui bei jų profilaktikai.
„Ji ypač tinka tiek persirgusiems peršalimo ligomis, tiek dažnai jomis sergantiems vaikams. Ši terapija labai gelbsti esant užsitęsusiems bronchitams ir rekomenduojama sergant bronchų astma paūmėjimų profilaktikai“, – pasakojo medikė.
Specialistė taip pat vardijo nosies, gerklės ir ausų ligas: užsitęsęs sinusitas, tonzilitas (anksčiau vadintas angina), adenoidų išvešėjimas (hipertrofija) – nors pastarieji gali vėl padidėti vaikui susirgus, lankant haloterapijos procedūras akivaizdžiai matomas adenoidų išvešėjimo sumažėjimas.
Dar viena sėkminga haloterapijos taikymo sritis – odos ligos, tokios kaip atopinis dermatitas, neurodermitas, aknė ar žvynelinė.
„Labai naudinga haloterapija ir esant alerginei slogai ar pavasarinei šienligei – druskų kameroje nutrūksta kontaktas su alergenu ir iš karto pagerėja kvėpavimas pro nosį“, – aiškino vaikų gydytoja pulmonologė L. Pliuškienė.
Atliepia skirtingus poreikius
Medikei antrino ir klinikos „Testas“ kineziterapeutas Vilius Šeputa, pabrėždamas, kad suaugusiesiems haloterapija ypač veiksminga atsigaunant po rimtų kvėpavimo takų ligų.
„Labiausiai ją rekomenduojame žmonėms po plaučių uždegimo, bronchitu ar astma sergantiems ligoniams. Taip pat ši procedūra aktuali tiems, kurie grįžta iš stacionaro, kai kvėpavimo takų ligos nebūna išgydytos iki galo. Kaip žinoma, druska gerina odos būklę, todėl haloterapija yra labai naudinga žmonėms, turintiems alerginių egzemų ar įvairių kitų odos problemų“, – haloterapijos sveikatinančias galimybes minėjo specialistas.
Vienas didžiausių klinikos „Testas“ privalumų ir išskirtinumų – individualizuotas procedūros taikymas pagal paciento poreikius. Gydymo įstaigoje įsteigtas haloterapijos kompleksas – bene vienintelis Klaipėdoje, kur druskų koncentracijos lygis ore yra reguliuojamas. O tai pirmiausia ypač svarbu dirbant su skirtingo amžiaus pacientais.
Kaip pabrėžė pašnekovai, atliekant procedūrą vaikams, kurių kvėpavimo takai jautresni, būtina paisyti papildomų atsargumo priemonių.
Visiškas saugumas ir higiena
„Druskų koncentracija vaikams yra stebima, matuojama ir specialiai nustatoma žymiai mažesnė nei suaugusiesiems. Būtent todėl procedūra yra saugi ir veiksminga vaikams“, – sakė gydytoja L. Pliuškienė.
Suprantama, kad jiems sudaromos atskiros grupės nuo suaugusiųjų, o ir pati procedūra yra trumpesnė – įprastai vienas seansas trunka iki 30, o suaugusiesiems – iki 45 min.
Be to, po kiekvienos procedūros klinikos haloterapijos komplekso, kuriame vienu metu gali dalyvauti iki 8 žmonių, patalpų oras per 15 minučių visiškai išvalomas modernia aparatūra ir pakeičiamas švariu, užtikrinant visišką saugumą ir higieną.
Kalbant apie mažuosius pacientus, geriausias efektas pasiekiamas vaikams nuo trejų metų amžiaus, nes jaunesniems poveikis abejotinas.
„Tėvai neturėtų išsigąsti, jei po trečio ar ketvirto seanso pasireiškia šioks toks paūmėjimas: atsiranda kosulys, padidėja sekrecija iš nosies – sloga. Tai normali organizmo reakcija, rodanti, kad kvėpavimo takai valosi. Jei vaikas nekarščiuoja, gerai jaučiasi, seansus reikia tęsti“, – ramino medikė.
Suaugusiesiems, ypač po sunkesnių ligų, druskų koncentracija, priešingai, gali būti labiau didinama. „Tuo metu druskos migla ore būna itin aiškiai jaučiama. Kartais žmonės po procedūros išėję iš druskų kambario netgi jaučia sūrumą burnoje, bet tai yra visiškai normalu“, – patirtimi dalijosi „Testo“ kineziterapeutas V. Šeputa.
Naudą derina su malonumu
Pasak klinikos „Testas“ specialistų, įvairialypė haloterapijos nauda – neabejotina, o jos rezultatais galima džiaugtis jau po pirmųjų procedūrų.
Gydytoja L. Pliuškienė pastebi, kad vaikai, reguliariai lankantys druskų kambarį, rečiau serga peršalimo ligomis, o susirgę pasveiksta greičiau ir išvengia grėsmingų komplikacijų. Pasak medikės, procedūra pasirodė esanti labai veiksminga ir tais atvejais, kai pacientams po COVID-19 infekcijos išliko užsitęsęs varginantis kosulys.
Be fizinės naudos, haloterapija teigiamai veikia ir psichoemocinę būklę. Raminanti aplinka, patogūs krėslai, druskų praturtintas oras ir malonūs pojūčiai padeda atsipalaiduoti, sumažinti stresą, pagerinti miego kokybę.
„Kai kurie šią procedūrą renkasi būtent kaip streso mažinimo priemonę, jiems tiesiog malonu pabūti druskų prisodrintoje aplinkoje. Žmonės pastebi, kad teigiamą poveikį bendrai savijautai gali turėti ir vienas kitas haloterapijos seansas“, – sakė V. Šeputa.
Realų pokytį fiksuoja tyrimai
Kad haloterapija duotų maksimalią gydomąją naudą, specialistai rekomenduoja atlikti visą kursą, kurį paprastai sudaro 10, o idealiu atveju rekomenduojama 15 seansų.
„Poveikis dažnai matomas po dviejų ar trijų dienų, o po savaitės jau galima matyti aiškų pagerėjimą. Klinikoje atliekame specialius tyrimus, pavyzdžiui, matuojame plaučių tūrį, tad galime objektyviai stebėti teigiamą pokytį“, – aiškino kineziterapeutas V. Šeputa.
Be to, siekiant palengvinti atsikosėjimą, procedūros metu suaugusiesiems taip pat papildomai gali būti naudojama vibracinė liemenė.
Tačiau klinikos „Testas“ atstovai pabrėžė, jog haloterapijos negalima taikyti ūmiu ligos periodu – kai pacientas karščiuoja ar jaučia kitus stiprius simptomus. Taigi geriausias laikas procedūroms – atsigaunant po ligos arba taikant jas profilaktiškai, norint sustiprinti organizmą. Gydomąjį kursą rekomenduojama kartoti ne dažniau kaip dukart per metus.
Ambulatorinės reabilitacijos ir kardiologijos klinikoje „Testas“ haloterapijos paslaugos teikiamos tiek privačiai, tiek su gydytojo specialisto siuntimu, kai išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.
