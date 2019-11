Kodėl strigo senelių namų Melnragėje statybos?

Dar pernai birželį ant senyvo amžiaus žmonių globos namų projektavimo sutarties savo parašus padėjo tuometis Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas ir bendrovės "Uostamiesčio projektas" direktorė Snieguolė Stripinienė.

Tąkart skelbta, kad realūs statybos darbai sklype Vaivos g. 23 startuos 2019-ųjų rudenį ir užtruks apie dvejus metus.

Vis dėlto maždaug šimtui senukų, šiuo metu esančių eilėje, teks laukti kur kas ilgiau.

Projektą stabdo įstrigęs miesto bendrasis planas.

Mat dabar sklypas yra visuomeninės paskirties, tačiau norint, kad jame galėtų gyventi seneliai, jis turi tapti gyvenamosios. Tam būtina pakoreguoti miesto bendrąjį planą.

Pasak Klaipėdos savivaldybės Socialinių reikalų departamento direktoriaus Deivido Petrolevičiaus, kol plano nepatvirtins miesto taryba, reikalai iš vietos nepajudės.

Šiuo metu projektavimo darbai sustabdyti. Norint juos užbaigti, reikalingas šis dokumentas.

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo konkretizuoti sprendiniai rugsėjį buvo pristatyti Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto nariams.

Klaipėdos savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėja Mantė Černiūtė-Amšiejienė teigė, kad netrukus, galbūt kitą savaitę, planas bus pristatytas visuomenei.

Tačiau tarybai pakoreguoti bendrojo plano sprendiniai optimistiniu atveju bus teikiami tik kitais metais – anksčiausiai po trijų keturių mėnesių.

"Viešas svarstymas truks apie mėnesį. Per visą šį laiką dar galime sulaukti pasiūlymų ir, jeigu reikės, planą pakoreguoti. Be abejonės, į visus gautus pasiūlymus turime atsakyti raštu argumentuotai. Tada prasidės derinimo procedūra su sąlygas išdavusiomis institucijomis, tai irgi užtruks ne mažiau nei mėnesį. Jeigu pavyktų suderinti, pereitume į tikrinimo procedūrą. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija tikrins, ar visos procedūros atliktos tinkamai. Ir tik po to, jei gausime teigiamą išvadą, galėsime pateikti bendrąjį planą tarybai", – dėstė M.Černiūtė-Amšiejienė.

Tai reiškia, kad senelių namų statybos irgi prasidės tik kitais metais.

Melnragėje, miške netoli jūros, turėtų iškilti 80 vietų modernūs globos namai.

Klaipėdos savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjos Audronės Liesytės žodžiais, senelių globos namų stygius Klaipėdoje jaučiamas nuolat.

Būtent todėl, dar prieš kelerius metus, nutraukus panaudos sutartį su Melnragėje veikusia visuomenine organizacija "SOS vaikai", savivaldybė nusprendė čia statyti naujus globos namus senjorams.

Keli šimtai klaipėdiečių kasmet siunčiami į įvairias globos institucijas kituose Lietuvos miestuose, o eilėje patekti į globos įstaigas Klaipėdoje laukia apie 100 asmenų.

Klaipėdoje yra vieni savivaldybei priklausantys senelių namai Žalgirio gatvėje (82 vietos), "Carito" globos namai (40 vietų), taip pat nevyriausybinės organizacijos globos namai "Klaipėdos viltis" su 30 vietų, tačiau to nepakanka.

Anot D.Petrolevičiaus, nauji senelių namai problemos neišspręstų, tačiau neabejotinai pagerintų situaciją.