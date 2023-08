Konferencijoje aptarė laukiančius viešojo transporto iššūkius

Pokyčiams ruošiasi kartu

Vakar Klaipėdos piliavietėje susirinko gausus viešojo transporto profesionalų ir politikų būrys iš visos Lietuvos aptarti didžiųjų miestų transporto sistemos iššūkių, laukiančių nuo 2030 m. Kolegos dalijosi patirtimi, kaip pasiruošti artėjantiems pokyčiams.

Po septynerių metų visas viešasis transportas, kuris važinės per centrinę miesto dalį, privalo būti netaršus – elektrinis. Pagal Lietuvoje priimtą alternatyvių degalų įstatymą ši nuostata turėtų būti realizuota šiek tiek anksčiau – 2029 m. Tad vieninga konferencijos dalyvių nuomone, šiems pokyčiams būtina ruoštis iš anksto, kad priimti sprendimai būtų efektyvūs ir finansiškai gerai apgalvoti. Be to, būtina plėsti tinklą į priemiestį, didinti dažnumą.

Svarus renginys skirtas VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ 20 metų jubiliejui. Panašaus pobūdžio konferencijos, kur aptariamos viešojo transporto aktualijos, organizuojamos kas penkeri metai.

Siūlo modernias paslaugas

Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas pasveikino konferencijos dalyvius ir „Klaipėdos keleivinio transporto“ komandą su gražiu jubiliejumi. Jis atkreipė dėmesį, kad renginyje aptariamas viešojo transporto modernizavimas – itin aktuali tema, kuriai būtina skirti kuo daugiau dėmesio.

„Uostamiestyje daug dėmesio skiriame viešojo transporto ir saugaus eismo pagerinimui. Klaipėdos miestas gali didžiuotis turėdamas integruotą regioninę viešojo transporto sistemą su savo kaimynais“, – sakė Klaipėdos vicemeras.

VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktorius Gintaras Neniškis prisiminė, jog prieš penkerius metus pagrindinė konferencijos tema buvo elektroninio bilieto diegimas bei jo patobulinimas, su kuriuo Klaipėda startavo 2018 m.

„Dabar turime patį moderniausią ir geriausią elektroninį bilietą visoje Lietuvoje, taip pat galimybę tiksliai atsiskaityti su vežėjais už nuvažiuotą atstumą, apmokėti kelionę banko kortelėmis – siūlome nemažai modernių paslaugų, kurias turi net ne visi Europos miestai“, – džiaugėsi G. Neniškis.

Vadovas tikisi, kad konferencija bei diskusijos padės kokybiškai pasirengti būsimiems viešojo transporto sprendimams, kurie bus naudingi Klaipėdos miestui.

Pokalbis: Klaipėdos vicemeras A. Kamarauskas (pirmas iš kairės) ir „Klaipėdos keleivinio transporto“ vadovas G. Neniškis sutaria, kad būtina kuo daugiau dėmesio skirti viešojo transporto gerinimui uostamiestyje. Ryčio Laurinavičiaus nuotr.

Didžiuojasi regionine sistema

Tyrimų instituto „Smart Continent“ generalinis direktorius Andrius Jaržemskis nuotoliniu būdu pristatė viešojo transporto organizavimo modelius Europoje ir Lietuvoje bei Europos Sąjungos keliamus ekologinius reikalavimus viešajam transportui 2030 m.

„Klaipėdos keleivinio transporto“ direktorius kolegoms ir svečiams pristatė regioninę Klaipėdos viešojo transporto sistemą. Ji kol kas vienintelė Lietuvoje yra labiausiai išplėtota. Šiuo metu iš dalies į šią sistemą integruotos penkios Klaipėdos regiono savivaldybės.

Klaipėdiečių patirtis domino didžiųjų miestų žiedinių rajonų viešojo transporto organizatorius: apie 100 tūkst. gyventojų turintį Vilniaus rajoną ir 50 tūkst. gyventojų skaičiuojantį Kauno rajoną, kurie konferencijoje taip pat pasidalino savo patirtimi.

Tikslas – švarus miestas

„Geriausia mokytis iš svetimų klaidų, – juokavo Kauno miesto vicemeras Andrius Palionis, paklaustas apie lūkesčius konferencijoje. – Dalijimasis patirtimi leidžia kurti kokybiškesnį viešąjį transportą, saugesnę ir efektyvesnę susisiekimo sistemą visuose šalies miestuose. Mums įdomi klaipėdiečių patirtis išbandant lietuviškus elektrinius autobusus. Klaipėda ir Kaunas turi patirties diegiant elektroninio bilieto sistemą. Toks susitikimo formatas leidžia geriau pasidalinti patirtimi, aptarti, kurie sprendimai pasiteisino.“

Kolega iš Vilniaus, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ direktorius Giedrius Macijauskas skaitė pranešimą apie rinkos principų diegimą sostinėje ir autobusų parko atnaujinimo keliamus iššūkius. Kauniečiai savo pranešime daug dėmesio skyrė pokyčiams, laukiantiems nuo 2030 m.

„Kuo mažiau automobilių judės pagrindinėmis miesto gatvėmis ir kuo daugiau žmonių naudosis viešuoju transportu, tuo švaresniu oru kvėpuosime ne tik Klaipėdos regione, bet ir visoje šalyje“, – reziumavo G. Neniškis.