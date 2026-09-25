Konfliktų židinys – stovos vietos

Socialinių tinklų grupėse kone kasdien plinta įvairūs įrašai, kuriuose už, pavyzdžiui, daugiabučio namo kieme netinkamai pastatytą automobilį kai kurie gyventojai net grasina. Kadangi tokie įrašai susilaukia kitų kaimynų dėmesio, žmonės ima siūlyti įvairių būdų, kaip būtų galima atkeršyti vairuotojui.
„Ragainės g. 12, prašau patraukti savo automobilį arba kas žinote kieno, perduoti, kad būtų patraukta, nes surūgusia žuviene palaistysime priekinį langą, kad ilgiau prisimintumėte. Trečia para, prašome išjudėti“, – įspėjo vienas vyriškis.
„Dar kartą pastatysi ant šaligatvio būsi paskųstas policijai. Baimės jausmą praradai?“ – teiravosi Bandužių gatvės kvartale gyvenantis klaipėdietis.
Tokiais atvejais, veikiausiai siekdami pagąsdinti vairuotojus, klaipėdiečiai rašo į įvairias feisbuko grupes, tikėdamiesi, kad įrašą pamatys ir automobilio savininkas.
Pareigūnai primena, kad tokie veiksmai nėra išeitis. Be to, už svetimo turto niokojimą gresia atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 187 straipsnį, kuriame nurodoma, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Tačiau panašiais įrašais klaipėdiečiai atskleidė ir kitą aktualią problemą – ne tik stovos vietų trūkumą, bet ir jų nepritaikymą skirtingo dydžio automobiliams.
Pavyzdžiui, prie parduotuvių automobilių stovėjimo aikštelėse esančios vietos esą per mažos. Būtent dėl to kai kurie vairuotojai mašinas pasistato dviejose stovėjimo vietose.
„Dėl to taupymo paskui daužo durimis. Pasistatai pagal jų linijas, tai net išlipti neišeina“, – nurodė klaipėdietis.
„Yra tikrai įžūlių vairuotojų, kurie tyčia pasistato per dvi vietas, bet daugelis tai daro tam, kad apsaugotų savo turtą. Ne visi vairuotojai Lietuvoje supranta, kad subraižius kito automobilio dureles, reikėtų pildyti eismo įvykio deklaraciją, o ne pabėgti. O jeigu vietos būtų daug, visi statytų tvarkingai“, – tikino vairuotojas.
Pareigūnai ne kartą minėjo, kad esant aplinkybėms, kai dėl kokių nors priežasčių automobilis trukdo eismui, reikėtų skambinti 112.
Policija susisiekia su automobilio savininku ir paprašo pašalinti automobilį.
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