 Konkursas Jūrininkų poliklinikos direktoriaus pareigoms

Konkursas Jūrininkų poliklinikos direktoriaus pareigoms

2026-06-18 09:15 klaipeda.diena.lt inf.

Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos Jūrininkų poliklinikos direktoriaus pareigoms eiti pagal terminuotą darbo sutartį penkerių metų kadencijai.

<span>Konkursas Jūrininkų poliklinikos direktoriaus pareigoms</span>
Konkursas Jūrininkų poliklinikos direktoriaus pareigoms / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Iki 2027 m. balandžio 30 d. nustatomas 13 186,61 euro darbo užmokestis: pastovioji darbo užmokesčio dalis – 10 988,84 euro, kintamoji darbo užmokesčio dalis – 2 197,77 euro. Pareigybei taikomas bandomasis laikotarpis – 3 mėnesiai. Dokumentai teikiami iki 2026 m. liepos 2 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą dirbuvalstybei.vva.lt, skelbimo Nr. 113743. Papildomai galima teirautis tel. (0 46) 393 228 arba e. paštu [email protected].

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Šiame straipsnyje:
terminuota darbo sutartis
darbo skelbimas
Jūrininkų poliklinika
direktoriaus pareigos

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