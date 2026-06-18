Iki 2027 m. balandžio 30 d. nustatomas 13 186,61 euro darbo užmokestis: pastovioji darbo užmokesčio dalis – 10 988,84 euro, kintamoji darbo užmokesčio dalis – 2 197,77 euro. Pareigybei taikomas bandomasis laikotarpis – 3 mėnesiai. Dokumentai teikiami iki 2026 m. liepos 2 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą dirbuvalstybei.vva.lt, skelbimo Nr. 113743. Papildomai galima teirautis tel. (0 46) 393 228 arba e. paštu [email protected].
Konkursas Jūrininkų poliklinikos direktoriaus pareigoms
2026-06-18 09:15
Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos Jūrininkų poliklinikos direktoriaus pareigoms eiti pagal terminuotą darbo sutartį penkerių metų kadencijai.
Konkursas Jūrininkų poliklinikos direktoriaus pareigoms / Asociatyvi magnific.com nuotr.
Naujausi komentarai