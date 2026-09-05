Konkursas – urbanistinei Tauralaukio vystymo idėjai

2021 m. patvirtintame Klaipėdos miesto bendrajame plane Tauralaukio teritorija numatyta kaip viena svarbiausių naujos urbanistinės plėtros teritorijų.
Šiuo metu didžioji konkurso teritorijos dalis nėra užstatyta.
Teritorijoje vyrauja dideli, neracionalios konfigūracijos, privačios nuosavybės žemės sklypai, taip pat yra laisvos valstybinės žemės plotų.
Dalis teritorijos jau planuojama pavienių savininkų iniciatyva, todėl kyla poreikis užtikrinti nuoseklų ir darnų visos teritorijos vystymą, išvengiant fragmentiškų sprendimų ir chaotiškos urbanizacijos.
Siekiant tęsti teritorijos nuoseklų vystymąsi, tikslinga šioje teritorijoje numatyti teritorijas socialinės infrastruktūros plėtrai, želdynų įveisimui, pateikti rekomendacijas teritorijos urbanistinei ir erdvinei struktūrai ir ją formuojantiems užstatymo sprendiniams.
Įgyvendinant šį siekį, savivaldybė organizuoja projekto konkursą.
Konkurso teritorija apima apie 460 ha plotą pietinėje Tauralaukio rajono dalyje.
Ji ribojasi su urbanizuota Virkučių II rajono teritorija šiaurėje, magistraliniu keliu A13 Klaipėda–Palanga rytuose, Liepų gatve pietuose ir Dangės upe vakaruose.
Tikimasi, kad konkurse dalyvaus architektų, urbanistų ir kraštovaizdžio specialistų komandos, kurios pateiks pietinės Tauralaukio rajono dalies urbanistinės plėtros idėjas.
Konkurso metu bus išrinkta geriausia urbanistinė idėja.
Po konkurso planuojame sudaryti urbanistinės koncepcijos parengimo paslaugų sutartį.
Susidomėję konkurso dalyviai visą informaciją apie konkursą, jo sąlygas ir pirkimo dokumentus gali rasti Centriniame viešųjų pirkimų portale.
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