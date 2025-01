Krepšyje – šiurpūs radiniai

Uostamiestyje aptiktas dujokaukės krepšys, kuriame buvo ne tik karinio lėktuvo atvaizdai, knyga rusų kalba, bet ir pati dujokaukė bei jos filtras.

Klaipėdiečiai linkę pamesti bet ką – pradedant raktais, telefonais ir rankinėmis, baigiant protezais, kopėčiomis ir net televizoriais.

Daiktai atrandami įvairiose vietose – ant suolelių parkuose, autobusuose, net važiuojamojoje kelio dalyje ar dviračių takuose.

Policijai šiuos pamestus ar paliktus bešeimininkius daiktus dažniausiai atgabena sąžiningi miestiečiai. Kartais pareigūnai ir patys aptinka pamestų daiktų.

Prieš kurį laiką pareigūnai gavo dar vieną pranešimą. Pareigingas klaipėdietis Baltijos prospekte, šalia daugiabučio laiptinės, aptiko kuprinę su neįprastais daiktais.

Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo ne kuprinė, o dujokaukės krepšys.

Jame rasta dujokaukė su filtru, reaktyvinio naikintuvo maketo piešiniai ir rusų kalba išleista knyga „Кровь, пот и пиксели. Обратная сторона индустрии видеоигр“ (liet. „Kraujas, prakaitas ir pikseliai. Kita vaizdo žaidimų industrijos pusė“).

Kam galėjo priklausyti tokių specifinių daiktų rinkinys, pareigūnams nustatyti kol kas nepavyko.

Ši knyga yra JAV autoriaus Jasono Schreier’io 2017 m. bestseleris „Blood, Sweat, and Pixels: The Triumphant, Turbulent Stories Behind How Video Games Are Made“ (liet. „Kraujas, prakaitas ir pikseliai: triumfuojančios, audringos vaizdo žaidimų kūrimo istorijos“).

Minėta surasta knyga rusų kalba išleista pernai leidykloje „Bombora“, kuri įsikūrusi Maskvoje, R. Zorgės gatvėje 1.

Kam galėjo priklausyti tokių specifinių daiktų rinkinys, pareigūnams nustatyti kol kas nepavyko. Policijos departamento Paimtų daiktų valdymo ir sandėlių skyriaus duomenimis, dėl jų iki šiol niekas nesikreipė.

Veikiausiai daiktus pametęs asmuo net nežinojo, kad tokios seno pavyzdžio dujokaukės naudojimui jau nebetinka.

Šių dujokaukių kaina skelbimuose Lietuvoje – nuo 20 iki 100 eurų.

Dujokaukės krepšys ir visi jame rasti daiktai ir toliau bus saugomi policijos saugykloje.