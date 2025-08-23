 Į Klaipėdos ligoninę paguldytos dvi apsinuodijusios nepilnametės

2025-08-23 08:31
Karolina Konopackienė (ELTA)

Penktadienio vakarą Klaipėdos ligoninėje buvo paguldytos dvi nepilnametės.

Į Klaipėdos ligoninę paguldytos dvi apsinuodijusios nepilnametės / Asociatyvi J. Kalinsko / BNS nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, 2009 ir 2011 metais neaiškiomis medžiagomis apsinuodijusios paauglės į ligoninę apie 18.30 buvo pristatytos iš namų.

Policija surinko medžiagą dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimo nepilnamečiams.

