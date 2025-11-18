Kretingos rajone – dar vieno lopšelio-darželio rekonstrukcija

„Daugiau nei prieš keturis dešimtmečius statytame „Eglutės“ pastate iki šiol nebuvo atlikti rimtesni remonto darbai, tad šio pastato rekonstrukcija buvo būtina. Po rekonstrukcijos darbų lopšelis-darželis galės priimti ir daugiau vaikų – pastačius naują priestatą, lopšelio darželio grupių skaičius bus išplėstas nuo dabar esančių keturių iki septynių, – sakė Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius. – Planuojame, kad „Eglutės“ rekonstravimo ir plėtros darbai truks iki penkiolikos mėnesių. Darbų metu dabar šį lopšelį-darželį lankantiems vaikams sudaryta galimybė lankyti Kretingos Simono Daukanto progimnazijos Rūdaičių skyrių.“
Atliekant darbus senajame „Eglutės“ pastate bus apšiltinti ir sutvarkyti jo pamatai, stogas, lauko sienos, atnaujinti langai, lauko durys, įrengtos naujos šildymo, šilumos gamybos bei tiekimo, vėdinimo sistemos, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai, elektros instaliacija ir apšvietimas.
Dabartinės lopšelio-darželio grupės bus pertvarkytos panaudojant vadinamojo atviro plano principus, kai visa grupės veikla – ugdymas, miegas, žaidimai – vyksta bendroje patalpoje, o jos viduryje suformuojamas sanitarinis blokas su sanitariniais mazgais ir uždaroma virtuvėlės zona. Senajame pastate taip pat bus įrengtos repeticijų ir sporto salės, nauji kabinetai, platesni koridoriai, sanitariniai mazgai personalui ir asmenims su negalia bei kt.
Naujas lopšelio-darželio priestatas su senuoju pastatu bus sujungtas galerija. Priestate – patalpos keturioms grupėms, taip pat patalpos nusirengimui, miegui, sanitariniai mazgai, virtuvėlės. Bus įrengtos ir inžinerinės sistemos, LED apšvietimas, grupių patalpose numatytas grindinis šildymas bei kt.
Keisis ir darželio aplinka. Suplanuotas naujas įvažiavimas į sklypą nuo Darželio gatvės, 21 vietos automobilių stovėjimo aikštelė. Į darželio pastatus bus naujai nutiesti betoninių trinkelių takai, jie visi bus pritaikyti asmenims su negalia, prie pagrindinių įėjimų suplanuoti pandusai.
Prie darželio atsiras guminės dangos universali žaidimų aikštelė bei kiekvienos grupės žaidimų aikštelės. Šiose aikštelėse bus įrengta sūpynių, čiuožyklų, smėlio dėžių, pavėsinių, karstyklių, laipynių, suolų ir kt. Taip pat suplanuota sporto aikštelė su krepšinio lankais ir futbolo vartais.
Darželio sklypas rytinėje pusėje bus aptvertas nauja segmentine tvora, šitaip atskiriant darželio teritoriją nuo automobilių stovėjimo aikštelės.
„Eglutės“ rekonstravimo ir plėtros darbus atliks Kretingos rajono savivaldybės administracijos skelbtą konkursą laimėjusi UAB „Simra“. Sutarties vertė – 4 mln. 264 tūkst. Eur.
Pastaruoju metu Kretingos rajone nuosekliai atnaujinama ikimokyklinio ugdymo infrastruktūra. Rugsėjį duris oficialiai atvėrė rekonstruotas Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Pasagėlė“, šiuo metu rengiamas Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ pastato fasado, stogo, lauko aplinkos, inžinerinių tinklų techninio darbo projektas.
