Kretingos rajono meras: savivaldybei tenka iššūkis suvaldyti šimtus ES projektų

Anot A. Kalniaus, Kretingos rajono savivaldybė susiduria su specifine geografine ir funkcine problema.
„Tai yra miestas, kuriame dalis gyventojų dirba Klaipėdoje, o ilsisi Palangoje, todėl vietos valdžia susiduria su iššūkiu, kaip užtikrinti, kad gyventojai norėtų grįžti būtent čia, į Kretingą. Visos viešosios paslaugos privalo būti tam pritaikytos“, – aštuntą kartą vykusiame Regioninės politikos forume teigė A. Kalnius.
Pasak Kretingos rajono vadovo, siekiant išlaikyti minėtą patrauklumą, savivaldybei tenka prisiimti atsakomybę už didelį kiekį projektų bei iniciatyvų.
„Kai pasidomėjome, kiek iš tikrųjų turime ne vien tik regioninių, bet ir kitų europinių projektų, prie kurių prisideda savivaldybė, matome, kad vien šiais metais administruojame 464 projektus“, – pabrėžė jis.
Visgi, išskirti pagrindinės krypties A. Kalnius negalėjo, kadangi kiekvienas įgyvendinamas projektas, jo teigimu, yra savaip svarbus vis kitai gyventojų daliai.
„Vienam žmogui svarbiausia darželis, kitam – socialinis būstas, trečiam yra svarbu, kad jis vakare galėtų pasivaikščioti palei upės krantą. Dalis mūsų rajono gyventojų džiaugiasi tuo, kad visas visuomeninis transportas yra nemokamas, senjorai gali gauti nemokamas sporto paslaugas ir panašiai“, – įgyvendintų projektų privalumus vardijo A. Kalnius.
Jau pastebi investicijų grąžą
Anot mero, investicijos į viešąją infrastruktūrą ir turizmo skatinimą jau duoda matomų rezultatų, o savivaldybės pasiekimai yra įvertinti ir nacionaliniu lygmeniu. A. Kalniaus teigimu, naujienų portalo „Delfi“ sudarytame savivaldybių reitinge Kretingos rajonui atiteko 11-oji vieta tarp savivaldybių, kuriose gera gyventi.
„Tokio turistų antplūdžio mes nesame turėję niekada, netgi per pandeminį laikotarpį pas mus atvykdavo žmonės. Jie lankydavosi tam tikruose objektuose, kuriuos pavykdavo gerai pareklamuoti. Pavyzdžiui, į mūsų parką žmonės važiavo iš Šiaulių, Panevėžio, Kauno“, – pažymėjo A. Kalnius.
Jis pridūrė, kad Kretingos rajono pokyčius ir atsinaujinimą pastebi bei teigiamai vertina užsienio partneriai.
„Šiai dienai mūsų miesto partneriai, kurie gyvena kitose šalyse, netgi įvardina, kad Lietuva yra kardinaliai pasikeitusi. Kretingos rajonas yra kardinaliai pasikeitęs“, – akcentavo A. Kalnius.
Perskirstomi prioritetai
Anot Kretingos rajono mero, keičiantis ES investicijų kryptims bei daugiau dėmesio skiriant gynybai, saugumui ir priedangoms, savivaldybė nagrinėja naujus projektus ir aktyviai diskutuoja su Vidaus reikalų bei Krašto apsaugos ministerijomis. Mero teigimu, ieškoma įvairių ir lanksčių sprendimų gyventojų apsaugai užtikrinti.
„Nebūtinai turi būti įrengiamos naujos priedangos. Galbūt galima rasti ir kitokių sprendimų. Tai yra pastovus savivaldybės darbuotojų darbas“, – teigė A. Kalnius.
Pasak jo, nepaisant besikeičiančių prioritetų, visos ateinančios lėšos ir numatyti projektai vis tiek yra pritaikomi rajono žmonėms.
„Tos lėšos, kurios ateis, nesvarbu, kuriai sričiai bus skirtos: ūkininkams, technologijoms ar dar kam nors, vis tiek galutiniame rezultate visi projektai pritaikomi kiekvienam mūsų rajono žmogui, kad jam būtų tikrai gera čia gyventi“, – sakė A. Kalnius.
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Laidos nuoroda „YouTube“: https://www.youtube.com/watch?v=l81yytJOx3A .
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