Kristijono Donelaičio aikštė gali būti sutvarkyta dar šiais metais

Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas patvirtino, jog pirmųjų K. Donelaičio aikštės sutvarkymo projektinių pasiūlymų įgyvendinimas buvo įkainotas per milijoną eurų, pagal šį projektą aikštės tvarkymas esą turėtų kainuoti mažiau.
„Dar nepajudėjo viešųjų pirkimų procedūros, bet jei viskas bus tvarkoje, jeigu projektas tiks tiek politikams, tiek savivaldybės darbuotojams, kurie atsakingi už tuos darbus, šiemet turėtų įvykti viešieji pirkimai ir prasidėti darbai“, – teigė A. Žukas.
K. Donelaičio aikštės sklypas sudaro kiek daugiau nei pusę hektaro (0,59 ha).
Ši teritorija yra valstybės saugomos viešajam pažinimui ir naudojimui kultūros paveldo vietovės Klaipėdos miesto istorinė dalis, vadinama Naujamiesčiu.
Vertingoji savybė – saugoma atvira erdvė – aikštė ir aikštės želdiniai, taip pat Liepų ir K. Donelaičio gatvių želdiniai.
Dabartinė architektūrinė aikštės išraiška suformuota 1973 m. pagal architekto P. Šadausko projektą.
Tais pačiais metais centrinėje aikštės dalyje pastatytas ir skulptoriaus P. Deltuvos paminklas K. Donelaičiui.
2024 m. atliktas aikštėje augančių medžių detalus būklės įvertinimas ir metodikos tvarkymui parengimas.
Šiuo metu aikštėje yra 61 įvairios būklės ir brandos medis.
Anot projektuotojų, istorinis perimetrinis aikštės apželdinimas stipriai suardytas, fragmentiškas, nevienalytis.
Aikštės betoninės plokštės nusidėvėjusios, išsikraipiusios, mažosios architektūros elementai – pasenę.
Projektuotojai siūlo perimetrinį aikštės želdinimą vakarų, pietų ir rytų trijose aikštės kraštinėse, išsaugant visus brandžius medžius.
Dalį nefunkcionalių takų ketinama naikinti, siekiant aikštei sukurti aiškią takų struktūrą ir padidinti žaliuosius plotus.
Aikštėje numatyta vieta meniniam akcentui – geriamojo vandens kolonėlei, taip pat norima pažymėti ir buvusią Vilhelmui skirto paminklo vietą.
Šiuo metu aikštės memorialinė-rekreacinė funkcija pasyvi, aikštė neintegruota į Klaipėdos miesto kultūrinį gyvenimą.
