KU renginys „Tavo karjera: rinkis ir veik“: 100 darbdavių, įkvepiančios istorijos, realios galimybės

„Šis renginys – tai mūsų įsipareigojimas regionui. Kurdami aiškius perėjimo kelius – nuo mokyklos ir studijų iki praktikos, pirmo darbo ir karjeros augimo – sprendžiame ne tik šiandienos įsidarbinimo klausimus, bet ir rytojaus konkurencingumą“, – pabrėžė KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.
Praėjusiais metais pirmąkart KU surengtas karjeros renginys sulaukė didelio susidomėjimo, tad auditorijų jau nepakako – formatas „išaugo“ ir šiemet persikelia į areną.
„Mūsų idėja paprasta ir ambicinga – renginio metu sukurti veikiančią karjeros ekosistemą. Čia vienoje vietoje susitiks studijų kryptys, karjeros galimybės, praktinės dirbtuvės, konsultacijos ir tikros įkvepiančios istorijos. Kalbame ne tik apie vieną dieną – kalbame apie viso regiono kryptį, apie tai, kokia darbo rinka formuojasi šiandien ir kokie sprendimai nulems ateitį. Mūsų tikslas – kad kiekvienas išėjęs iš arenos turėtų ne tik naujų kontaktų, bet ir aiškesnę savo profesinio kelio viziją“, – sakė KU Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Inga Petrauskienė.
Kontaktų mugė: apie 100 darbdavių
Kontaktų mugėje dalyvausiančių organizacijų skaičius artėja prie šimto – nuo stambiųjų pramonės įmonių iki tarptautinių konsultacinių bendrovių, nuo didžiausių gydymo įstaigų iki visuomenės sveikatos biurų, nuo socialinių projektų iki valstybinių institucijų. Čia pajusite regiono darbo rinkos pulsą: pramonės, energetikos, technologijų ir logistikos sektoriai aktyviai ieško specialistų, auga sveikatos ir socialinės rūpybos darbuotojų poreikis. Įmonės ruošia patirtinius pristatymus – kūrybines užduotis, technologinių sprendimų demonstracijas, edukacines veiklas ir netikėtas staigmenas.
Mugėje dalyvaus net 8 Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos (LEZ) įmonės – jos ieškos būsimų specialistų ir pristatys realias praktikų bei darbo galimybes. Klaipėdos LEZ – stipriausia Vakarų Lietuvos pramonės ir logistikos ekosistema, jungianti gamybos, inžinerijos, energetikos, technologijų ir logistikos įmones.
„Prie didžiausio KU metų renginio „Tavo karjera: rinkis ir veik“ Klaipėdos LEZ verslo bendruomenė prisijungia norėdama užmegzti ir pratęsti ryšius su smalsiais, iššūkių ir atsakomybės nebijančiais jaunaisiais talentais. Norime jiems parodyti galimybes naudingai ir įdomiai kurti profesinę ateitį su beveik 50 Klaipėdos LEZ veikiančių Lietuvos ir užsienio investuotojų.
Esminis naujus ir net esamus investuotojus dominantis klausimas yra talentai: kas jie, kiek jų, kuo jie domisi ir ko jie nori. Visgi inovacijų ir ypač jas kuriančių protų poreikis nemažėja, todėl jaučiame pareigą kuo anksčiau pradėti partnerystes su jaunimu parodant šiandienos ir rytojaus galimybes aukštą pridėtinę vertę kuriančiame versle. Kiekvienas naujas aukštos pridėtinės vertės karjerą pasirinkęs klaipėdietis didina mūsų miesto patrauklumą ir konkurencingumą“, – pabrėžė UAB Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės generalinis direktorius Eimantas Kiudulas.
Renginyje dalyvausianti viena didžiausių Lietuvoje investicijų valdymo ir gamybos grupių – VMG, veiklą vystanti penkiomis strateginėmis kryptimis, aktyviai priima jaunus specialistus ir praktikantus. Veikdama skirtingose srityse, įmonių grupė kasdien mato skirtingų profilių poreikius, todėl gali tiksliai pasakyti, kokių įgūdžių šiandien iš tiesų reikia darbo vietoje.
„Kiekviename jauname žmoguje pirmiausia ieškome asmenybės – unikalių savybių, gebėjimų ir potencialo, kurį galime atskleisti ir pritaikyti pas mus. Kiekvienas jaunas specialistas yra vertingas, įdomus ir naudingas, todėl mums svarbu ne tik tai, ką žmogus moka šiandien, bet ir kaip greitai geba mokytis, augti bei prisitaikyti rytoj. Ypač vertiname aiškią komunikaciją, gebėjimą bendradarbiauti, atsakomybę už rezultatą ir iniciatyvų požiūrį į problemų sprendimą“, – sakė VMG atrankų vadybininkė Živilė Budrikė.
Renginyje rasite darbo skelbimų lentą „Rinkis ir veik“. Atsineškite gyvenimo aprašymą – geriausia kelis egzempliorius, nes pokalbiai vyks čia ir dabar.
KU studijos: mokslu grįsta praktika
KU pristatys studijų programas, kuriose teorija susijungia su realiais išbandymais: interaktyvios ir projektinės veiklos, tyrimai ir eksperimentai specialiai įrengtoje erdvėje.
„Klaipėdos universitetas siekia, kad jo absolventai būtų ne tik kompetentingi teoriniu požiūriu, bet ir pasirengę praktinei veiklai. Universitetas taiko studijų modelį, paremtą glaudžiu bendradarbiavimu su verslo ir viešojo sektoriaus organizacijomis – studentai atlieka profesinę praktiką, dirba laboratorijose, įsitraukia į mokslinius tyrimus bei sprendžia realius verslo iššūkius portatonuose, hakatonuose ir inovacijų konkursuose. Būdami Europos universitetų aljanso EU-CONEXUS nariai, siūlome studentams platų tarptautinių galimybių spektrą – jungtines studijų programas, dalines studijas, mainus ir projektus, kurie ugdo gebėjimą veikti globalioje darbo rinkoje. Pažangą matuojame ne vien pažymiu, bet ir sukurtu rezultatu bei atsakomybe komandoje. Mūsų absolventai į darbą ateina ne „apsiprasti“, o veikti – nuo pirmos dienos“, – teigė KU studijų prorektorė doc. dr. Rasa Grigolienė.
Lankytojai sužinos ne tik apie KU siūlomas bakalauro ir magistrantūros studijų programas, bet ir apie stipendijas, apgyvendinimo sąlygas ir prasmingą laisvalaikį KU bendruomenėje. Bus pristatyti visi KU klubai, kuriuose gimsta idėjos, projektai ir iniciatyvos, praturtinančios universiteto ir regiono kultūrinį gyvenimą.
Diskusijos apie rytojaus kompetencijas
Trijose erdvėse – pranešimai moksleiviams ir studentams, sesijos pedagogams bei atviros diskusijos su verslo ir NVO lyderiais.
Programa parengta bendradarbiaujant su karjeros specialistais, švietimo bendruomene ir verslu. Pedagogams skirtose diskusijose ir pranešimuose bus paliestos lyderystės, kartų skirtumų ir ugdymo metodus, atliepiančius šiuolaikinio moksleivio poreikius, temos. Bus kalbama, kaip dirbtinis intelektas keičia mokinių mokymąsi ir kaip mokytojams pritaikyti mokymo stilių bei programas, kad mokiniai iš tiesų mokytųsi, o ne ieškotų trumpiausio kelio.
Moksleiviams ir studentams – įkvepiančios karjeros istorijos, pirmųjų žingsnių darbo rinkoje patarimai ir ateities kompetencijų svarba. Sričių ekspertai dalinsis patarimais, kaip drąsiai rinktis ir keisti kryptį, kaip tinkamai planuoti karjerą. Dėmesys bus skiriamas ir „ateities komandos“ kompetencijoms. Taip pat bus aptariama „influencerių karjera“, tai bus kritiškas žvilgsnis į influencerių kelią ir alternatyvias, dažnai įdomesnes bei geriau apmokamas karjeros kryptis.
Diskusijų erdvėje susitiks KU, verslo, savivaldybių ir ministerijų atstovai – bus analizuojama, kaip švietimas turi prisitaikyti prie darbdavių poreikių. Nevyriausybinio sektoriaus balsą atstovausianti „Blue / Yellow“ (VšĮ „Mėlyna ir geltona“) kvies kalbėtis apie atsakomybės, savanorystės ir solidarumo vaidmenį ugdant ateities kompetencijas. Visų diskusijų tikslas – suartinti švietimo ir darbo rinkos lūkesčius ir paversti juos konkrečiais veiksmais.
Kviečiame prisijungti
KU kviečia Vakarų Lietuvos verslo įmones registruotis ir tapti didžiausio metų renginio dalimi, o visus – nuo moksleivių, studentų iki naujų galimybių ieškančių specialistų – atvykti į „Švyturio“ areną spalio 9 d. Renginys atviras ne tik KU, bet ir visų Klaipėdos universitetų, kolegijų bei profesinių mokyklų studentams. Jūsų lauks šimtai susitikimų su darbdaviais, įkvepiančios istorijos ir realios galimybės.
Renginio partneriai ir rėmėjai: Klaipėdos universiteto ateities fondas, Klaipėdos pramonininkų asociacija, UAB „Orion Global PET“.
