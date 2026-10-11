 Kultūros ministerija prašo 7,3 mln. eurų Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti

Kultūros ministerija prašo 7,3 mln. eurų Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti

2026-10-11 10:52
Paulius Perminas (BNS)

Kultūros ministerija Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti papildomai prašo 7,3 mln. eurų.

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Klaipėdos centrinis paštas
Klaipėdos centrinis paštas / BNS nuotr.

„Finansų ministerijai yra pateiktas 7,3 mln. eurų papildomas 2027–2029 metų valstybės biudžeto lėšų poreikis šiam projektui įgyvendinti, šiuo metu vyksta derybos dėl biudžeto“, – teigiama Kultūros ministerijos atsakyme BNS.

Pastatą jau kurį laiką iš Kultūros ministerijos siekia perimti jį sutvarkyti norinti Klaipėdos savivaldybė.

Ministerija nurodo, jog dėl pašto tvarkymo ir įgyvendinimo modelio bei tolesnių veiksmų su savivaldybe bus sprendžiama, kai bus aiškūs patvirtinti asignavimai kultūros sričiai.

Uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus savo „Facebook“ paskyroje yra teigęs, jog pasiūlymas perimti komplekso kontrolę pateiktas matant, kad pastatas „toliau nyksta, o pradėtas projektavimas, Kultūros ministerijai neskyrus finansavimo, nutrauktas“.

Kultūros ministras Lukas Alsys interviu BNS yra sakęs „dedantis visas pastangas“, kad finansavimas pašto kompleksui vienaip ar kitaip būtų rastas.

Dėl Klaipėdos centrinio pašto komplekso įveiklinimo miesto savivaldybė ir Kultūros ministerija ketinimų protokolą pasirašė dar 2022-ųjų liepą.

2024 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su ministerijai pavaldžiu Kultūros infrastruktūros centru. Šis pradėjo rengti techninį sutvarkymo projektą, o savivaldybė parengė įveiklinimo koncepciją.

Pagal ją pastate numatyta įkurti Klaipėdoje gimusio mokslininko, astronomo Frydricho Wilhelmo Augusto Argelanderio (Fridricho Vilhelmo Argelanderio) meno ir mokslo centrą.

Uostamiesčio centre esančiame pastate iki 2019 metų rudens veikė paštas. Dabar jis stovi tuščias.

Klaipėdos paštas – architekto Hermanno Shoedės (Hermano Šiodės) suprojektuotas ir 1893 metais pastatytas neogotikinio stiliaus pastatų kompleksas.

Šiame straipsnyje:
kulturos ministerija
Klaipėdos centrinio pašto kompleksas
Klaipėdos centrinis paštas
finansų ministerija

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Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 5 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
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