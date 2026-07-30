„Kuršių marių regatos“ lenktynių distancijoje – artima kova ir įtemptos situacijos

Didžiųjų jachtų įskaitoje abejas trečiadienį vykusio „Valfas Engelman Nealkoholinis“ etapo lenktynes laimėjo kapitono Raimondo Šiugždinio vadovaujama „Arabela-Citadele“. Šios pergalės leido jai išsiveržti į priekį tiek ORC 1 grupėje, tiek kovoje dėl Didžiųjų jachtų įskaitos taurės. Šiuo metu ši komanda turi tiek pat taškų kaip ir antroje pozicijoje esanti „Rhino“ (kpt. Saulius Pajarskas).
„Šiandien vėjo stiprumas buvo toks, kad „atleisdavo“ klaidas. Tačiau drauge ir mes pamažu tobulėjam, vis labiau „prisijaukiname“ laivą. Šiandienos lenktynėse buvo daug burių kėlimo, leidimo, posūkių, tai tokiose situacijose labai greitai išsigrynina problemos, kurias reikia spręsti bei vietos, kuriose mums reikia tobulėti“, – po finišo dalijosi R. Šiugždinis.
Distancijoje šių įgulų dvikovoje netrūko ir „aštresnių“ sportinių situacijų – prie pirmojo lenktynių ženklo „Rhino“ komanda atsidūrė tokioje padėtyje, kad „Arabela-Citadele“ komandai pirmai pasiekus ženklą, „Rhino“ turėjo daryti papildomą manevrą, kad išsitektų ties ženklu nepažeisdama taisyklių.
„Ties priešvėjiniu ženklu, „Arabela-Citadele“ buvo užsėmusi tokią poziciją, kuri jai suteikė kelio teisę ir mes ją turėjome praleisti. Mes atsidūrm tokioje pozicijoje, kad nebegalėjom apsukti ženklo. Suprasdami, kad, laikantis taisyklių ir sportinių principų, lįsti tarp ženklo ir „Arabelos“ mes negalime, turėjom padaryti papildomą prie apsisukimą“, – dalijosi „Rhino“ komandos narys Algis Nasvytis.
Artima kova vyksta ir ORC 2 grupėje, kur pirmoje vietoje esančią „Nida III“ (kpt. Arūnas Burkšas) įgulą nuo antroje vietoje esančios „TeKyla“ (kpt. Algirdas Žižys) komandos skiria vos vienas taškas.
Sportinių situacijų „Volfas Engleman Nealkoholonis“ etape netrūko ir Sportinių jachtų įskaitoje. Artimoje kovoje ties distancijose ženklu incidentas įvyko ir tarp jachtų „Salvė“ (kpt. Paulius Miškūnas) bei „Mojito“ (kpt. Juozas Gordevičius) komandų.
„Mes plaukėm galbūt strategiškai ne pačiu gudriausiu kairių halsu link ženklo. Ir ties ženklu išgirdom labai garsius šūksnius iš „Mojito“ komandos. Jie dar buvo toli, bet šūksniai buvo labai garsūs. Na ir mūsų įgula šiek tiek sutriko nuo tų šūksnių ir gal per greitai, per agresyviai padarė vendą (posūkį prieš vėją), dėl ko mes atsimušėm į ženklą. Tą padarius teko atlikti baudos apsisukimą“, – apie aršią kovą pasakoja jachtos „Salvė“ įgulos narys Simonas Kunickas.
Tokie veiksmai komandai kainavo papildomas sekundes, lemiančias rezultatą. Tuo tarpu „Mojito“ komandai ši situacija buvo naudinga. Šiuo metu jie užima trečiąją vietą kovoje Sportinių jachtų įskaitos taurės bei pirmąją vietą „Platu 25“ jachtų klasės grupėje.
Jachtos „Salvė“ komanda pirmauja „ORC Sportboat“ jachtų grupėje ir užima 11 vietą kovoje dėl Sportinių jachtų įskaitos taurės.
Kruizinių jachtų įskaitoje šiuo metu užtikrintai pirmauja jachtos „La Calma“ (kpt. Marius Klišaitis) komanda. Atvirojoje grupėje – jachtos „O‘lia la“ (kpt. Osvaldas Kudzevičius) komanda.
Iki regatos pabaigos, kai paaiškės visų grupių bei įskaitų nugalėtojai lieka dar du etapai – vienas vyks šiandien, ketvirtadienį, kitas – šeštadienį. Pilnus „Kuršių marių regatos“ rezaultatus galima sekti čia.
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