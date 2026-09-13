Kursų populiarumas neblėsta

Tautinių kultūrų centro direktorė Jelena Butkevičienė sakė, kad kursai vyks iki gruodžio vidurio, į juos gausiai registruojasi tiek buvę, tiek nauji studentai.
„Kursų paklausa tikrai yra didelė. Iš mokytojos turime informacijos, kad tikrai yra daug norinčiųjų ir jų nemažėja. Didelė dalis ukrainiečių, taip pat baltarusių, rusų, kurie nori čia pradėti gyvenimą, turėti galimybę išmokti kalbą, yra ir armėnų, azerbaidžaniečių. Domisi įvairaus amžiaus žmonės, pradedant gimnazistais, kuriems reikia laikyti kalbos egzaminą, ir baigiant pensinio amžiaus žmonėmis. Nėra, kad būtų kažkokia viena grupė. Viena stipresnių grupių – žmonės, kurie lanko kursus jau trečius metus ir vis ateina, nori, kad būtų jiems suteikta galimybė mokytis“, – teigė J. Butkevičienė.
Pabaigus nemokamus lietuvių kalbos kursus, Tautinių kultūrų centras jokių pažymėjimų neteikia. O besimokantieji šią kalbą, mokslus tęsia ir kitose įstaigose, bibliotekose, universitetuose.
„Pas mus kalbos mokymas daugiau orientuotas į praktiką ir integraciją. Kaip pernai, taip ir šį pusmetį, nepaisant to, kad studentai mokysis kalbos klasėje, turės vadovėlius, mokomąją medžiagą, taip pat jų kalbos pažinimui padės lankymasis įvairiose kultūrinėse bei kitose įstaigose“, – pasakojo direktorė.
Tad studentai turės galimybę lietuvių kalbą išgirsti uostamiesčio muziejuose, bibliotekose, edukacijose bei kitose miesto erdvėse. Tokios veiklos esą padeda ne tik geriau pažinti kalbą, kultūrą, bet ir integruotis į visuomenę.
„Kalba gyva, kai yra vartojama. Jeigu žino pavienius žodžius, frazes, bet nenaudoja kasdienybėje, žmogus jos ir neįsisavins, neturės įgūdžių kalbėti“, – pabrėžė J. Butkevičienė.
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