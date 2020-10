Kūrybinio inkubatoriaus bendruomenė augina Klaipėdos potencialą

Ne vienų metų patirtį globojant kultūrinį ir kūrybinį verslą bei telkiant kūrybines bendruomenes turintis Kultūros fabrikas (VšĮ „Klaipėda ID“) savo priežiūrai priėmęs Pilies dirbtuvių projektą, stipriai padidino iki šiol kuruojamų rezidentų skaičių. Sudarytos net 44 naujos sutartys su aktyviais, versliais ir kūrybingais Pilies dirbtuvių rezidentais, savo veiklas vykdančiais 2 tūkst. kv. m erdvėse adresu Pilies g. 14.

Šiuo metu Pilies dirbtuvių kūrėjai ir jaunos įmonės užsiima visa palete amatų, gamybos, kūrybos veiklų ir siūlo išskirtinius produktus bei paslaugas tiek uostamiesčio gyventojams, tiek toli už jo ribų. Čia gimsta juvelyrikos, keramikos, interjero produktai, įsikūrusi ne viena unikali foto ir dailės studija, galima išgirsti ir muzikuojančius rezidentus. Nors erdvias Pilies dirbtuvių studijas teko įsirengti ir savo darbui prisitaikyti patiems jų naudotojams, Pilies dirbtuvių bendruomenėje netrūksta novatoriškų sumanymų ar tarptautinės veiklos.

E. Sabaliauskaitės nuotr.

KUFA administracija pripažįsta, kad sutelkti kūrybos ir idėjų kupinus žmones yra laiko užimantis procesas. Ateinant su nemaža patirtimi telkiant kūrybininkus po vienu stogu, turima didelių lūkesčių ir Pilies dirbtuvių projektui, ketinimų nuosekliai planuoti naujos bendruomenės verslumo auginimą, šiuo laikotarpiu atsakingai organizuojant bendruomenės susitikimus, mokymus ir konsultacijas.

Klaipėdoje pagrindinę jaunų kūrybinių ir kultūrinių verslų inkubavimo paslaugą teikianti vieta – Kultūros fabrikas miestiečiams gerai žinomas ir kaip įvairių renginių, kino, nepriklausomų scenos menų ir inovatyvių IT verslų namai. Šį, visai kitokį 2020 metų sezoną KUFA teatrai ne tik kvies į jau pamėgtus spektaklius, bet ir pristatys premjeras ir ieškos naujų teatro formų, toliau įgyvendins tarptautines iniciatyvas ir projektus.

E. Sabaliauskaitės nuotr.

Glaudų santykį sukūrusi ir išlaikanti KUFA bendruomenė dažnai nuskamba regione ir pasaulyje ne tik idėjomis, bet ir projektų pasiekimais. Vienas svarbiausių inkubatoriaus tikslų – parodyti, kokia gyvybinga, kūrybinga ir inovatyvi yra Klaipėdos kūrybinių ir kultūrinių kūrėjų bendruomenė, todėl visada labai noriai dalinamasi rezidentų naujienomis ir pasiekimais. Šiemet irgi turima kuo pasigirti.

KUFA teatro rezidentų kūrybos rezultatų sklaida ir auditorijų plėtra jau senokai peržengė senojo pastato Bangų gatvėje sienas: nuo įvairių Lietuvos regionų, Neringos ir Vilniaus iki Europos kaimiškų gyvenviečių (asociacijos „Žuvies akis“ įgyvendinamas su įvairiais partneriais ES Culture programos SPARSE projektas) ir pasaulio didmiesčių. O pirmosios Klaipėdos jaunimo teatro gastrolės Šiaurės Amerikoje (Niujorke, Toronte, Detroite, Čikagoje) dar iki karantino paskelbimo tapo vienu įsimintiniausiu turu jauno teatro nariams. Klaipėdos jaunimo teatro organizuojamas kasmetinis tarptautinis teatro festivalis „Jauno teatro dienos“ bei lapkritį į Klaipėdą grįžtantis garsus vengrų režisierius Árpádas Schillingas, kuris tęs bendradarbiavimą su Klaipėdos jaunimo teatru, plečia tarptautinius tinklus ir plačiai garsina Klaipėdą.

E. Sabaliauskaitės nuotr.

Tuo tarpu KUFA šokio rezidentai, įgyvendinantys ne vieną tarptautinę iniciatyvą, nuo 2017 metų dalyvauja „KlaipėDAnse” – Lietuvos ir Prancūzijos šiuolaikinio šokio meninio, edukacinio ir universitetinio bendradarbiavimo programoje. Jau ne pirmus metus Šeiko šokio teatro organizuojami meistriškumo kursai profesionaliems šokėjams ir šokio edukacijos Klaipėdos miesto bendruomenei, šokio spektakliai ir istorinės ekskursijos uostamiestyje sparčiai augina ne tik publiką, bet ir profesionalių šokėjų gretas. Tuo tarpu šokių mokykla CODA Klaipėdą pristato šokio konkursuose ir gastrolėse visame pasaulyje. Kultūros fabrike auginama jaunoji klasikinio bei šiuolaikinio šokio karta, kuri tobulinasi baleto ir šiuolaikinio šokio stovyklose su profesionaliais užsienio pedagogais, o šią vasarą KUFA pastate įvyko ir pirmoji Baltijos šalyse vertikalaus šokio stovykla. CODA didelio dėmesio sulaukė vertikalaus šokio projektu „Kūrėjo kodas“, kurio pastatymą rudenį parodė ant Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro fasado.

Stiprėja ir informacinių technologijų srities kūrėjai įsikūrę kūrybiniame inkubatoriuje. Nepaisant to, kad karantinas pristabdė šios srities profesionalų susitikimus ir keitimąsi idėjomis, visai neseniai MITA organizuojamuose "Metų paslaugos" apdovanojimuose nominaciją pelnė KUFA IT inovacijų srities rezidentas „Creative Partner“ ir jų sukurtas startuolis Saskaita123.lt. Plečiant veiklą Vokietijoje, naujų IT talentų Klaipėdoje aktyviai ieško ir drąsių idėjų kupina „TeleSofto“ komanda įsikūrusi KUFA hub‘e.

E. Sabaliauskaitės nuotr.

Unikalų produktą, pirmiausia Klaipėdos rinkai, o šiuo metu ir plačiau už Lietuvos ribų sukūrė Kultūros fabrike gimęs grafikos dizaino startuolis „Doctor Idea“. Stiprų verslumo impulsą gavę grafikos daktarai yra vienintelis startuolis Lietuvoje suteikiantis neriboto grafinio dizaino paslaugas, kurias vertina ne tik didėjantis klientų ratas, bet ir Lietuvos kultūros taryba įtraukusi į „Kultūros startuolio“ programą.

Galima drąsiai teigti, kad kiekviena po KUFA stogu užgimusi iniciatyva lengviau įgauna pagreitį turėdama palaikančią bendruomenę, apčiuopiamas savivaldybės paskatas ir įkvepiančius pavyzdžius bendruomenėje. Klaipėdoje pastaraisiais metais stiprinama kūrėjų ekosistema ir kuriamos tvirtos Pilies dirbtuvių bei Kultūros fabriko partnerystės žada kūrybiško ir tuo pačiu verslaus uostamiesčio perspektyvą.