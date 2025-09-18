 Kviečia atnaujinti daugiabučių kiemuose esančias krepšinio aikšteles

2025-09-18 10:43
Asta Dykovienė

Savivaldybė daugiabučių namų valdytojus kviečia teikti prašymus dėl krepšinio aikštelių, esančių daugiabučių kiemuose, atnaujinimo. Prašymai turėtų būti pateikti iki šių metų gruodžio 1-osios.

Terminai: vaikų žaidimų ir sporto aikštelių atnaujinimui laisvos formos prašymai paprastai kasmet teikiami iki gruodžio 1 d.
Terminai: vaikų žaidimų ir sporto aikštelių atnaujinimui laisvos formos prašymai paprastai kasmet teikiami iki gruodžio 1 d.

Prašymus dėl aikštelių atnaujinimo gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, daugiabučio namo, butų ir kitų patalpų savininkų balsų daugumos sprendimu pagal pavedimo sutartį arba įgaliojimą veikiantis asmuo, taip pat seniūnaitis ar bendruomeninės organizacijos.

Į atnaujinamų krepšinio aikštelių sąrašą įtraukiamos tik tos aikštelės, kurios numatytos miesto teritorijų planavimo detaliuose planuose.

Aikštelės atnaujinimo darbų pirmumo teisė suteikiama pagal prašymo gavimo datą. Prioritetas teikiamas esant avarinės situacijos tikimybei.

Reikalui esant bus keičiami naujais sulūžę, netinkami naudoti infrastruktūros elementai – krepšinio stovai, lentos, lankai (įskaitant tinklelius), užpildomos aikštelės asfalto dangoje atsivėrusios siūlės ir įtrūkimai, išbraižomos krepšinio aikštelių žaidybinės linijos, įrengiami ar pakeičiami naujais netinkami naudoti šalia sporto aikštelių esantys mažosios architektūros elementai (suoliukai, šiukšliadėžės).

Laisvos formos prašymai vaikų žaidimų ir sporto aikštelių atnaujinimui teikiami kasmet iki gruodžio 1 d. Jie turėtų būti teikiami elektroniniu paštu arba tiesiogiai, atvykus į Klaipėdos miesto savivaldybę.

